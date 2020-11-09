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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Гремио
Флуминенсе - Гремио: обзор матча 09 ноября 2020
Флуминенсе
09.11.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Гремио
28'
Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Гремио
87'
Замена
П. Миранда
️️️️
Дарлан
Замена
L.
️️️️
H.
87'
79'
Замена
Тасиано
️️️️
Л. Фернандо
79'
Замена
I.
️️️️
J. Pyerre
65'
Замена
Феррейра
️️️️
Д. Чурин
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Силва
62'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
F.
62'
Замена
Гансо
️️️️
М. Араухо
46'
Замена
М. Пауло
️️️️
К. Паулиста
46'
46'
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
Пепе
28'
ГОЛ! 0:1!
Пепе
Пас отдал
Д. Чурин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
17
Доди
ОП
15
Микель Араухо
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
22
Muriel
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Флуминенсе
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Гремио
4
Руан
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
19
Robinho
ЦП
16
Тасиано
ЦП
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
3-3-2-3
33
Нино
4
Кларо
6
Барселос
38
Паулиста
17
Доди
2
Жулиао
15
Араухо
11
Силва
9
25
22
4-1-2-1-2
10
Виктор
97
44
Брас
28
Орехуэла
16
Барбоза
37
Дарлан
19
Фернандо
2
Матеузиньо
11
Пепе
9
Чурин
21
25
11
11
25
15
Араухо
10
Гансо
10
Гансо
15
Араухо
38
Паулиста
32
Пауло
32
Пауло
38
Паулиста
9
27
Кардосо
27
Кардосо
9
11
Силва
11
Энрике
11
Энрике
11
Силва
11
Пепе
22
22
11
Пепе
21
46
46
21
9
Чурин
11
Феррейра
11
Феррейра
9
Чурин
37
Дарлан
28
Миранда
28
Миранда
37
Дарлан
19
Фернандо
16
Тасиано
16
Тасиано
19
Фернандо
Остались в запасе
Флуминенсе
Гремио
99
Мигел
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Калегари
ПЗ
26
DigÃ£o
ЦФ
7
Андре
ОП
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
77
Lucas Araujo
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
99
Мигел
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Калегари
ПЗ
26
DigÃ£o
ЦФ
7
Андре
ОП
6
Эжидио
ЦЗ
Остались в запасе
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
77
Lucas Araujo
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Флуминенсе - Гремио
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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