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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Флуминенсе - Гремио
Флуминенсе - Гремио: обзор матча 21 августа 2024
Флуминенсе
21.08.2024, среда, 01:00
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Гремио
14'
Т. Силва
28'
Д. Ариас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Гремио
ГОЛ!
Д. Ариас
4:2
Пенальти не реализован!
Ф. Кристальдо
ГОЛ!
Лима
3:2
ГОЛ!
M. Monsalve
2:2
ГОЛ!
Д. Кеннеди
2:1
Пенальти не реализован!
Натан
ГОЛ!
Т. Силва
1:1
ГОЛ!
Рейналдо
0:1
Пенальти не реализован!
Гансо
90'
+2
Замена
Натан
️️️️
Й. Сотельдо
Желтая карточка
Д. Кеннеди
85'
84'
Желтая карточка
Жемерсон
83'
Замена
М. Аресо
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
Нонато
️️️️
Мартинелли
79'
Замена
Эскердинья
️️️️
Гуга
79'
Желтая карточка
Гансо
74'
Желтая карточка
Гуга
70'
68'
Замена
M. Monsalve
️️️️
Доди
Замена
Ф. Мело
️️️️
Т. Сантос
63'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
К. Элиас
63'
Замена
Лима
️️️️
К. Серна
57'
46'
Замена
Ф. Кристальдо
️️️️
В. Каннеман
Желтая карточка
С. Хавьер
33'
Желтая карточка
К. Элиас
31'
30'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Ариас
28'
27'
Желтая карточка
Доди
ГОЛ! 1:0!
Т. Силва
Пас отдал
Д. Ариас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
(К)
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
11
Исаак
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
16
Нонато
ЦП
6
Факундо Берналь
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Маркиньос
ПВ
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
66
José Guilherme
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
19
Франко Кристальдо
АП
14
Натан
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
39
Gustavo Nunes
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
34
Miguel Monsalve
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Фабио
2
Хавьер
3
Силва
23
Гуга
21
Сантос
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
90
Серна
11
Ариас
9
Элиас
3-3-2-2
1
Маркесин
6
Мартинс
4
Каннеман
21
Жемерсон
18
Педро
17
Доди
6
Рейналдо
20
Вилласанти
30
Сотельдо
22
Брейтуэйт
7
Павон
23
Гуга
28
Эскердинья
28
Эскердинья
23
Гуга
21
Сантос
30
Мело
30
Мело
21
Сантос
8
Мартинелли
16
Нонато
16
Нонато
8
Мартинелли
90
Серна
45
Лима
45
Лима
90
Серна
9
Элиас
9
Кеннеди
9
Кеннеди
9
Элиас
4
Каннеман
19
Кристальдо
19
Кристальдо
4
Каннеман
30
Сотельдо
14
Натан
14
Натан
30
Сотельдо
22
Брейтуэйт
19
Аресо
19
Аресо
22
Брейтуэйт
17
Доди
34
34
17
Доди
Остались в запасе
Флуминенсе
Гремио
98
Витор Эудес
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
6
Факундо Берналь
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
97
Caíque
ВР
66
José Guilherme
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
39
Gustavo Nunes
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
6
Факундо Берналь
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
11
Маркиньос
ПВ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
66
José Guilherme
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
39
Gustavo Nunes
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Флуминенсе - Гремио
5
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
11
Офсайды
2
2
Количество передач
388
348
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.47
1.08
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Маракана
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Гремио
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
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1
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18 ноября
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6 ноября
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25 ноября
1
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22 ноября
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19 ноября
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