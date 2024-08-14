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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Гремио - Флуминенсе
Гремио - Флуминенсе: обзор матча 14 августа 2024
Гремио
14.08.2024, среда, 01:00
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Флуминенсе
74'
Рейналдо (П)
77'
Рейналдо
58'
Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Флуминенсе
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Й. Сотельдо
90'
+3
85'
Замена
Гуга
️️️️
Эскердинья
85'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
К. Элиас
Замена
Г. Мартинс
️️️️
М. Брейтуэйт
85'
Красная карточка
Р. Эли
84'
ГОЛ! 2:1!
Рейналдо
77'
76'
Желтая карточка
Эскердинья
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Рейналдо
74'
72'
Желтая карточка
Т. Сантос
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
72'
68'
Желтая карточка
Гансо
Желтая карточка
А. Маркесин
68'
Замена
M. Monsalve
️️️️
Ф. Кристальдо
63'
58'
ГОЛ! 0:1!
Лима
Пас отдал
Гансо
56'
Замена
Лима
️️️️
Кено
56'
Замена
Ф. Берналь
️️️️
Александер
21'
Замена
Кено
️️️️
Мартинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
7
Кристиан Павон
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
7
Андре
ОП
5
Александер
ОП
10
Гансо
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Гремио
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
39
Gustavo Nunes
ЦФ
34
Miguel Monsalve
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Флуминенсе
50
Gustavo Ramalho
ВР
98
Витор Эудес
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
6
Факундо Берналь
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
45
Лима
ПВ
20
Кено
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Маркесин
6
Рейналдо
19
Эли
21
Жемерсон
18
Педро
17
Доди
30
Сотельдо
20
Вилласанти
19
Кристальдо
22
Брейтуэйт
7
Павон
3-3-2-1-1
1
Фабио
2
Хавьер
3
Силва
28
Эскердинья
21
Сантос
7
Андре
5
Александер
10
Гансо
8
Мартинелли
11
Ариас
9
Элиас
22
Брейтуэйт
6
Мартинс
6
Мартинс
22
Брейтуэйт
30
Сотельдо
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
30
Сотельдо
19
Кристальдо
34
34
19
Кристальдо
28
Эскердинья
23
Гуга
23
Гуга
28
Эскердинья
5
Александер
6
Берналь
6
Берналь
5
Александер
Кено
45
Лима
45
Лима
Кено
8
Мартинелли
20
Кено
20
Кено
8
Мартинелли
9
Элиас
9
Кеннеди
9
Кеннеди
9
Элиас
Остались в запасе
Гремио
Флуминенсе
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
39
Gustavo Nunes
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
50
Gustavo Ramalho
ВР
98
Витор Эудес
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
39
Gustavo Nunes
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Остались в запасе
50
Gustavo Ramalho
ВР
98
Витор Эудес
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Гремио - Флуминенсе
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
5
Количество передач
350
536
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.15
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Коуто Перейра
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
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