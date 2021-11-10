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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Флуминенсе
Гремио - Флуминенсе: обзор матча 10 ноября 2021
Гремио
10.11.2021, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
62'
D. Souza
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Флуминенсе
Желтая карточка
В. Каннеман
90'
+4
Желтая карточка
Д. Коста
90'
+3
82'
Замена
С. Хавьер
️️️️
Калегари
82'
Замена
A. Hernández
️️️️
Д. Кеннеди
Замена
Д. Чурин
️️️️
D. Souza
80'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Алиссон
80'
Желтая карточка
Л. Силва
75'
69'
Замена
F.
️️️️
Андре
69'
Замена
Д. Ариас
️️️️
Х. Касарес
Замена
Д. Коста
️️️️
Х. Кампас
63'
ГОЛ! 1:0!
D. Souza
62'
Замена
Феррейра
️️️️
Э. Маноэл
46'
45'
Желтая карточка
Нино
32'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Л. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Бренно
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
25
Алиссон
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
2
Вандерсон
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Флуминенсе
44
Давид Брас
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
7
Андре
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Гремио
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
37
Дарлан
ОП
41
Pedro Lucas
ЦП
4
Руан
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
36
Гильерме Гедес
ЦФ
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
22
Muriel
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
9
Fred
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
1-2-1-5
12
Бренно
3
49
25
Алиссон
8
Кампас
16
Барбоза
13
Маноэл
7
16
Силва
4
Каннеман
3-1-5
44
Брас
33
Нино
23
Марлон
26
Касарес
1
11
Энрике
8
Мартинелли
88
2
Калегари
8
Кампас
11
Коста
11
Коста
8
Кампас
13
Маноэл
11
Феррейра
11
Феррейра
13
Маноэл
25
Алиссон
21
21
25
Алиссон
7
9
Чурин
9
Чурин
7
26
Касарес
11
Ариас
11
Ариас
26
Касарес
2
Калегари
2
Хавьер
2
Хавьер
2
Калегари
11
Энрике
38
Паулиста
38
Паулиста
11
Энрике
7
Андре
9
9
7
Андре
9
Кеннеди
99
99
9
Кеннеди
Остались в запасе
Гремио
Флуминенсе
37
Дарлан
ОП
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
41
Pedro Lucas
ЦП
4
Руан
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
36
Гильерме Гедес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
41
Pedro Lucas
ЦП
4
Руан
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
36
Гильерме Гедес
ЦФ
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Гремио - Флуминенсе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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Гремио
Флуминенсе
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
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