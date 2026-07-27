Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рига» – «Вардар»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

27 июля 2026 9:00
Рига - Вардар
28 июл. 2026, вторник 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Риги» с форой (-1)
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между латвийской «Ригой» и северомакедонским «Вардаром» пройдет 28 июля 2026 года в Риге на стадионе «Сконто». Хозяева одержали волевую победу в первом матче со счетом 3:2 и теперь имеют комфортное преимущество перед домашней игрой. «Рига» подходит к ответной встрече в отличной форме – четыре победы подряд, а в последних пяти матчах команда забила 12 голов. Гости, в свою очередь, также демонстрируют неплохую результативность, но их оборона уязвима, и они уступают в качестве игры по сравнению с первым матчем. Сможет ли «Вардар» отыграть минимальное преимущество хозяев и сотворить сенсацию в Риге, или «Рига» продолжит свою победную серию и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Рига» подходит к ответной игре с психологическим преимуществом после победы в первом матче и с комфортным заделом в один мяч. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и побеждает в четырех последних встречах, что говорит об отличной атакующей форме. Однако оборона хозяев не выглядит надежной – они пропускают в пяти последних матчах и в среднем пропускают 1.80 гола за игру. В первом матче против «Вардара» «Рига» сумела забить трижды на выезде, что является важным психологическим преимуществом. Домашняя поддержка на «Сконто» должна помочь команде, но их защита вряд ли сможет сдержать атаку соперника, учитывая, что они регулярно пропускают. Ключевым фактором станет умение хозяев забить хотя бы один гол, чтобы увеличить преимущество и снять вопросы о проходе в следующий раунд.

«Вардар» подходит к игре с необходимостью отыгрываться и демонстрирует неплохую атакующую статистику: в последних пяти матчах команда забила десять голов (в среднем 2.00 за игру) и имеет серию из трех матчей с забитыми мячами. В первом матче северомакедонцы также забили дважды, но их оборона не выдержала давления – они пропускают в среднем 1.40 гола за игру. В выездных еврокубках «Вардар» чувствует себя уверенно, побеждая в четырех последних гостевых матчах Лиги Конференций, что дает им надежду на положительный результат. Однако их защита нестабильна, и им нужно забивать как минимум дважды, чтобы компенсировать преимущество хозяев. Учитывая атакующий потенциал «Вардара», они способны на это, но их оборона вряд ли выдержит давление «Риги».

С учетом всех факторов мы считаем, что матч будет богат на голы, и обе команды наверняка отличится. «Рига» имеет преимущество в один мяч и играет дома, что делает их фаворитом, но их оборона уязвима, и «Вардар» способен забить. Наиболее вероятным исходом является победа «Риги» или ничья с большим количеством голов, но проход хозяев в следующий раунд выглядит более реальным.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Рига» обыграла «Вардар» со счетом 3:2, что дает хозяевам психологическое преимущество. Текущая форма «Риги» (четыре победы подряд, 12 голов за пять матчей) и результативность «Вардара» (10 голов за пять матчей) указывают на то, что ответная игра также должна быть результативной. «Рига» имеет преимущество в один мяч, что дает им тактическое преимущество перед домашней игрой.

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:3
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Рига
91
Френкс Оролс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
21
Баба Муса
ЦЗ
34
Антоний Черномордый
ЦЗ
17
Андрес Саласар
ЛП
18
Салах Удад-Мханд
ЦП
40
Ahmed Awua Ankrah
ЦП
8
Яго Сикейра
ЦП
4
Орландо Гало
ПП
19
Мухаммед Бадамоси
ЦФ
7
Raki Aouani
ЦФ
Вардар
95
Давор Талески
ВР
3
Михаил Маневски
ЛЗ
5
Филип Найдоски
ЦЗ
4
Мислав Матич
ЦЗ
21
Георгий Янкулов
ПЗ
8
Бобан Николов
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
32
Diego Facundo Castañeda
ЦП
71
Мигел Пиреш Мигел Пиреш
ЦФ
9
Азер Омерагич
ЦФ
7
Жерсон Родригеш
ЦФ
3-5-2
91
Оролс
13
Юрковскис
21
Муса
34
Черномордый
17
Саласар
18
Удад-Мханд
40
Ankrah
8
Сикейра
4
Гало
7
Aouani
19
Бадамоси
4-3-3
95
Талески
21
Янкулов
5
Найдоски
4
Матич
3
Маневски
8
Николов
6
Бабунски
32
Castañeda
7
Родригеш
9
Омерагич
71
Мигел Пиреш
Остались в запасе
Рига
Вардар

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Рига» сумеет пройти в следующий раунд, обыграв «Вардар» в матче с большим количеством голов, используя преимущество домашнего поля и победы в первом матче. Хозяева способны забивать, а их уязвимая оборона, вероятно, позволит гостям отличиться, но преимущество в один мяч дает им серьезное преимущество. Учитывая, что «Рига» забивает в среднем 2.40 гола за матч, а «Вардар» пропускает 1.40, хозяева должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «Риги» с форой (-1) за 1.95 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Ригой» и «Вардаром» состоится 28 июля 2026 года в Риге на стадионе «Сконто» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Рига» – «Вардар»: смотреть онлайн

1.95
Победа «Риги» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Вардар Рига
Другие прогнозы
27.07.2026
20:00
2.50
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
КАМАЗ - Ротор
Победа «Ротора»
28.07.2026
17:00
2.10
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи - Нефтяник
Победа «Нефтяника» с форой (-2.5)
28.07.2026
18:00
2.20
Лига чемпионов, 2 раунд
КуПС - Сабах
Победа «Сабаха»
28.07.2026
19:00
2.30
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кристалл-МЭЗТ - Салют
Победа «Салюта» с форой (-1.5)
28.07.2026
19:00
1.80
Лига чемпионов, 2 раунд
Линкольн - Мьеллбю
Победа «Мьеллбю» с форой (-1)
28.07.2026
20:00
1.95
Лига конференций, 2 раунд
Аполлон - Дила
Победа «Аполлона» с форой (-1.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+