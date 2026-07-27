Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между латвийской «Ригой» и северомакедонским «Вардаром» пройдет 28 июля 2026 года в Риге на стадионе «Сконто». Хозяева одержали волевую победу в первом матче со счетом 3:2 и теперь имеют комфортное преимущество перед домашней игрой. «Рига» подходит к ответной встрече в отличной форме – четыре победы подряд, а в последних пяти матчах команда забила 12 голов. Гости, в свою очередь, также демонстрируют неплохую результативность, но их оборона уязвима, и они уступают в качестве игры по сравнению с первым матчем. Сможет ли «Вардар» отыграть минимальное преимущество хозяев и сотворить сенсацию в Риге, или «Рига» продолжит свою победную серию и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Рига» подходит к ответной игре с психологическим преимуществом после победы в первом матче и с комфортным заделом в один мяч. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и побеждает в четырех последних встречах, что говорит об отличной атакующей форме. Однако оборона хозяев не выглядит надежной – они пропускают в пяти последних матчах и в среднем пропускают 1.80 гола за игру. В первом матче против «Вардара» «Рига» сумела забить трижды на выезде, что является важным психологическим преимуществом. Домашняя поддержка на «Сконто» должна помочь команде, но их защита вряд ли сможет сдержать атаку соперника, учитывая, что они регулярно пропускают. Ключевым фактором станет умение хозяев забить хотя бы один гол, чтобы увеличить преимущество и снять вопросы о проходе в следующий раунд.

«Вардар» подходит к игре с необходимостью отыгрываться и демонстрирует неплохую атакующую статистику: в последних пяти матчах команда забила десять голов (в среднем 2.00 за игру) и имеет серию из трех матчей с забитыми мячами. В первом матче северомакедонцы также забили дважды, но их оборона не выдержала давления – они пропускают в среднем 1.40 гола за игру. В выездных еврокубках «Вардар» чувствует себя уверенно, побеждая в четырех последних гостевых матчах Лиги Конференций, что дает им надежду на положительный результат. Однако их защита нестабильна, и им нужно забивать как минимум дважды, чтобы компенсировать преимущество хозяев. Учитывая атакующий потенциал «Вардара», они способны на это, но их оборона вряд ли выдержит давление «Риги».

С учетом всех факторов мы считаем, что матч будет богат на голы, и обе команды наверняка отличится. «Рига» имеет преимущество в один мяч и играет дома, что делает их фаворитом, но их оборона уязвима, и «Вардар» способен забить. Наиболее вероятным исходом является победа «Риги» или ничья с большим количеством голов, но проход хозяев в следующий раунд выглядит более реальным.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Рига» обыграла «Вардар» со счетом 3:2, что дает хозяевам психологическое преимущество. Текущая форма «Риги» (четыре победы подряд, 12 голов за пять матчей) и результативность «Вардара» (10 голов за пять матчей) указывают на то, что ответная игра также должна быть результативной. «Рига» имеет преимущество в один мяч, что дает им тактическое преимущество перед домашней игрой.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Рига» сумеет пройти в следующий раунд, обыграв «Вардар» в матче с большим количеством голов, используя преимущество домашнего поля и победы в первом матче. Хозяева способны забивать, а их уязвимая оборона, вероятно, позволит гостям отличиться, но преимущество в один мяч дает им серьезное преимущество. Учитывая, что «Рига» забивает в среднем 2.40 гола за матч, а «Вардар» пропускает 1.40, хозяева должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «Риги» с форой (-1) за 1.95 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Ригой» и «Вардаром» состоится 28 июля 2026 года в Риге на стадионе «Сконто» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.