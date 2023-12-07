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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Гремио
Флуминенсе - Гремио: обзор матча 07 декабря 2023
Флуминенсе
07.12.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 3
Завершен
Гремио
34'
Д. Ариас (П)
81'
Д. Кеннеди
43'
Л. Суарес
45'
Э. Галдино
64'
Л. Суарес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Гремио
87'
Замена
Рональд
️️️️
Ж. Виларди
87'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Л. Суарес
ГОЛ! 2:3!
Д. Кеннеди
Пас отдал
Лима
81'
78'
Замена
Куябано
️️️️
Феррейра
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Марсело
75'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Гуга
75'
Замена
Лима
️️️️
Гансо
75'
Желтая карточка
Д. Кеннеди
72'
70'
Замена
Ф. Кристальдо
️️️️
Ф. Карбальо
64'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Суарес
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Ф. Мело
46'
Замена
Т. Сантос
️️️️
Нино
46'
Желтая карточка
Нино
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
В. Каннеман
45'
ГОЛ! 1:2!
Э. Галдино
43'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Вилласанти
36'
Желтая карточка
Рейналдо
Желтая карточка
Андре
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ариас
34'
32'
Желтая карточка
Р. Эли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
(К)
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Гремио
97
Caíque
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
17
Эвертон Галдино
ПВ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
5
Александер
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
19
Франко Кристальдо
АП
7
Луан
АП
7
Андре
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Фабио
12
Марсело
33
Нино
23
Гуга
30
Мело
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
20
Кено
4-3-2-1
97
18
Педро
19
Эли
4
Каннеман
6
Рейналдо
20
Вилласанти
6
Виларди
33
Карбальо
17
Галдино
11
Феррейра
9
Суарес
12
Марсело
16
Барбоза
16
Барбоза
12
Марсело
33
Нино
21
Сантос
21
Сантос
33
Нино
10
Гансо
45
Лима
45
Лима
10
Гансо
23
Гуга
11
Гонсалес
11
Гонсалес
23
Гуга
30
Мело
9
Кеннеди
9
Кеннеди
30
Мело
11
Феррейра
66
Куябано
66
Куябано
11
Феррейра
6
Виларди
35
Рональд
35
Рональд
6
Виларди
33
Карбальо
19
Кристальдо
19
Кристальдо
33
Карбальо
9
Суарес
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
9
Суарес
Остались в запасе
Флуминенсе
Гремио
22
Педро Ранхел
ВР
4
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
5
Александер
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
12
Габриэль Чапеко
ВР
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
7
Луан
АП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
4
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
5
Александер
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
94
Даниэл
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Чапеко
ВР
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
7
Луан
АП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Флуминенсе - Гремио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Маракана
Новости команд
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Флуминенсе
Гремио
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
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19 ноября
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18 ноября
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25 ноября
1
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