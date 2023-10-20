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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Атлетико Минейро
Палмейрас - Атлетико Минейро: обзор матча 20 октября 2023
Палмейрас
20.10.2023, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
2'
Халк
76'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Фабиньо
90'
+8
Желтая карточка
Эндрик
90'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Р. Вейга
84'
84'
Замена
Жемерсон
️️️️
М. Лемос
Замена
Фабиньо
️️️️
З. Рафаэль
82'
77'
Замена
К. Павон
️️️️
Г. Арана
76'
ГОЛ! 0:2!
Паулиньо
Пас отдал
Р. Саравия
74'
Желтая карточка
Рубенс
70'
Желтая карточка
М. Сарачо
Желтая карточка
Г. Гомес
69'
60'
Замена
Рубенс
️️️️
И. Гомес
57'
Желтая карточка
А. Франко
Желтая карточка
Д. Джон
55'
Замена
Л. Гилерме
️️️️
Кевин
46'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Рони
46'
Желтая карточка
Рони
45'
+6
Желтая карточка
Кевин
20'
Замена
Д. Джон
️️️️
Г. Менино
13'
2'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Пас отдал
Паулиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
9
Эндрик
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Алан Франко
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-2-2-2
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
12
Майке
25
Менино
93
Зе Рафаэль
33
Рони
23
Вейга
11
Кевин
9
Эндрик
4-1-2-3
22
Эверсон
20
Саравия
3
Лемос
13
Арана
3
Фукс
94
Отавио
21
Франко
17
Гомес
7
Халк
11
Сарачо
10
Паулиньо
93
Зе Рафаэль
5
Фабиньо
5
Фабиньо
93
Зе Рафаэль
25
Менино
14
Джон Джон
14
Джон Джон
25
Менино
33
Рони
77
Лопес
77
Лопес
33
Рони
11
Кевин
31
Гилерме
31
Гилерме
11
Кевин
23
Вейга
42
Лопес
42
Лопес
23
Вейга
17
Гомес
8
Рубенс
8
Рубенс
17
Гомес
3
Лемос
21
Жемерсон
21
Жемерсон
3
Лемос
13
Арана
7
Павон
7
Павон
13
Арана
Остались в запасе
Палмейрас
Атлетико Минейро
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Палмейрас - Атлетико Минейро
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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