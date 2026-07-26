Матч 20 тура бразильской Серии A между «Брагантино» и «Коритибой» пройдет 27 июля 2026 года в Брагансе. Хозяева занимают пятое место с 30 очками и находятся в отличной форме – семь матчей без поражений подряд, при этом они забивают в последних четырех играх и обладают лучшей обороной среди всех команд по последним пяти матчам, пропуская всего два гола. Гости расположились на 10-й строчке с 26 баллами, но их форма оставляет желать лучшего – три поражения в последних пяти матчах и слабая защита, которая в среднем пропускает два гола за игру. Сможет ли «Коритиба» прервать свою неудачную серию в очных встречах с «Брагантино» (три поражения подряд) и навязать борьбу фавориту на его поле, или хозяева продолжат свое доминирование и добьются уверенной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым?

Кто победит в матче

«Брагантино» подходит к игре с впечатляющей статистикой: команда не проигрывает в семи последних матчах, забивает в семи из девяти последних встреч и в среднем за последние пять игр отличается 1.80 раза. Оборона хозяев выглядит непробиваемо – всего два пропущенных мяча в пяти последних матчах (в среднем 0.40 за игру), и «Брагантино» не пропускает в трех последних очных встречах с «Коритибой». Лучший бомбардир Исидро Питта забил девять мячей в 29 матчах, но атака распределена между несколькими исполнителями. В очных встречах с «Коритибой» хозяева имеют явное преимущество – три победы подряд и стабильно забивают в пяти последних матчах против этого соперника. Домашняя поддержка и отличная форма делают их абсолютным фаворитом.

«Коритиба» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила десять голов (в среднем 2.00 за игру), при этом пропускает в трех последних турах подряд. В атаке гости действуют неплохо – 1.40 гола в среднем за матч, а лучший бомбардир Брено забил восемь мячей в 22 встречах. Однако в очных встречах с «Брагантино» у «Коритибы» негативная статистика: они не могут забить в трех последних матчах против этого соперника и проигрывают в трех последних встречах. В прошлом туре «Коритиба» уступила «Палмейрасу» (1:3), что подтвердило их уязвимость против команд верхней части таблицы. Гостям будет крайне сложно преодолеть оборону хозяев, учитывая их текущую форму и проблемы в защите.

С учетом всех факторов победа «Брагантино» не вызывает сомнений. Хозяева имеют преимущество формы, домашнего поля, надежной обороны и статистики личных встреч, тогда как гости находятся в кризисе и не могут забить «Брагантино» в последних матчах. «Коритиба» наверняка попытается создать моменты, но их реализация вряд ли будет успешной против лучшей обороны лиги. Победа «Брагантино» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Брагантино» уверенно доминирует, победив в трех последних матчах и не пропуская в трех последних встречах с «Коритибой», а также стабильно забивая в пяти последних играх против этого соперника. Текущая форма хозяев (семь матчей без поражений) и их надежная оборона (0.40 пропущенных за игру) указывают на то, что они должны продолжить свою успешную серию. «Коритиба», напротив, пропускает в трех последних турах и не может забить хозяевам в очных встречах, что делает победу «Брагантино» практически неизбежной.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Брагантино» над «Коритибой» с разницей как минимум в два мяча в матче 20 тура чемпионата Бразилии. Хозяева имеют преимущество формы, домашнего поля, надежной обороны и статистики личных встреч, тогда как гости находятся в кризисе и не могут забить этому сопернику в последних матчах. Учитывая, что «Брагантино» не пропускает в последних очных встречах, а «Коритиба» пропускает в среднем два гола за матч, хозяева должны реализовать свое преимущество. Ставка на победу «Брагантино» с форой (-1) за 2.05 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Брагантино» и «Коритибой» состоится 27 июля 2026 года в Брагансе и начнется в 00:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.