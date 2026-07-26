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«Брагантино» – «Коритиба»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

26 июля 2026 8:00
Брагантино - Коритиба
27 июл. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 20 тур
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2.05
Победа «Брагантино» с форой (-1)
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Матч 20 тура бразильской Серии A между «Брагантино» и «Коритибой» пройдет 27 июля 2026 года в Брагансе. Хозяева занимают пятое место с 30 очками и находятся в отличной форме – семь матчей без поражений подряд, при этом они забивают в последних четырех играх и обладают лучшей обороной среди всех команд по последним пяти матчам, пропуская всего два гола. Гости расположились на 10-й строчке с 26 баллами, но их форма оставляет желать лучшего – три поражения в последних пяти матчах и слабая защита, которая в среднем пропускает два гола за игру. Сможет ли «Коритиба» прервать свою неудачную серию в очных встречах с «Брагантино» (три поражения подряд) и навязать борьбу фавориту на его поле, или хозяева продолжат свое доминирование и добьются уверенной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым?

Кто победит в матче

«Брагантино» подходит к игре с впечатляющей статистикой: команда не проигрывает в семи последних матчах, забивает в семи из девяти последних встреч и в среднем за последние пять игр отличается 1.80 раза. Оборона хозяев выглядит непробиваемо – всего два пропущенных мяча в пяти последних матчах (в среднем 0.40 за игру), и «Брагантино» не пропускает в трех последних очных встречах с «Коритибой». Лучший бомбардир Исидро Питта забил девять мячей в 29 матчах, но атака распределена между несколькими исполнителями. В очных встречах с «Коритибой» хозяева имеют явное преимущество – три победы подряд и стабильно забивают в пяти последних матчах против этого соперника. Домашняя поддержка и отличная форма делают их абсолютным фаворитом.

«Коритиба» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила десять голов (в среднем 2.00 за игру), при этом пропускает в трех последних турах подряд. В атаке гости действуют неплохо – 1.40 гола в среднем за матч, а лучший бомбардир Брено забил восемь мячей в 22 встречах. Однако в очных встречах с «Брагантино» у «Коритибы» негативная статистика: они не могут забить в трех последних матчах против этого соперника и проигрывают в трех последних встречах. В прошлом туре «Коритиба» уступила «Палмейрасу» (1:3), что подтвердило их уязвимость против команд верхней части таблицы. Гостям будет крайне сложно преодолеть оборону хозяев, учитывая их текущую форму и проблемы в защите.

С учетом всех факторов победа «Брагантино» не вызывает сомнений. Хозяева имеют преимущество формы, домашнего поля, надежной обороны и статистики личных встреч, тогда как гости находятся в кризисе и не могут забить «Брагантино» в последних матчах. «Коритиба» наверняка попытается создать моменты, но их реализация вряд ли будет успешной против лучшей обороны лиги. Победа «Брагантино» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Брагантино» уверенно доминирует, победив в трех последних матчах и не пропуская в трех последних встречах с «Коритибой», а также стабильно забивая в пяти последних играх против этого соперника. Текущая форма хозяев (семь матчей без поражений) и их надежная оборона (0.40 пропущенных за игру) указывают на то, что они должны продолжить свою успешную серию. «Коритиба», напротив, пропускает в трех последних турах и не может забить хозяевам в очных встречах, что делает победу «Брагантино» практически неизбежной.

Личные встречи
57% (4)
14% (1)
29% (2)
9
Забитых мячей
6
1.29
В среднем за матч
0.86
4:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:2
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
0 : 1
29.01.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Брагантино
1 : 0
04.12.2023
Коритиба
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коритиба
0 : 1
07.08.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коритиба
2 : 1
10.10.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
4 : 2
16.06.2022
Коритиба
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
0 : 0
06.12.2020
Брагантино
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
1 : 2
23.08.2020
Коритиба
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Составы команд
Не сыграют
Брагантино
Точно не сыграют
Davi Gomes
ЦП
Фабиньо
ОП
Fabrício
ВР
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
Вандерлан
ЛЗ
Под вопросом
Исидро Питта
ЦФ
Коритиба
Точно не сыграют
Fabinho
ЦФ
Rodrigo Rodrigues
ЦП
Под вопросом
Себастьян Гомес
ЦП

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Брагантино» над «Коритибой» с разницей как минимум в два мяча в матче 20 тура чемпионата Бразилии. Хозяева имеют преимущество формы, домашнего поля, надежной обороны и статистики личных встреч, тогда как гости находятся в кризисе и не могут забить этому сопернику в последних матчах. Учитывая, что «Брагантино» не пропускает в последних очных встречах, а «Коритиба» пропускает в среднем два гола за матч, хозяева должны реализовать свое преимущество. Ставка на победу «Брагантино» с форой (-1) за 2.05 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Брагантино» и «Коритибой» состоится 27 июля 2026 года в Брагансе и начнется в 00:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Брагантино» – «Коритиба»: смотреть онлайн

2.05
Победа «Брагантино» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Коритиба Брагантино
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