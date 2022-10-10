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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Брагантино
Коритиба - Брагантино: обзор матча 10 октября 2022
Коритиба
10.10.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
12'
А. Манга
58'
B. Gomes
26'
W. Popó
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Брагантино
90'
+1
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
Замена
Г. де лос Сантос
️️️️
J. Trindade
88'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Ф. Даниэл
80'
Замена
M. Alexandre
️️️️
Натанаэл
80'
Замена
J. Diaz
️️️️
B. Gomes
80'
79'
Замена
Мигел
️️️️
Л. Реалпе
73'
Замена
W.
️️️️
Соррисо
63'
Замена
Рамирес
️️️️
Рамон
62'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Ж. Силва
62'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Йоран
ГОЛ! 2:1!
B. Gomes
Пас отдал
А. Манга
58'
Замена
B.
️️️️
Г. Бочилия
37'
28'
Желтая карточка
Майкон
26'
ГОЛ! 1:1!
W. Popó
16'
Желтая карточка
Ж. Силва
ГОЛ! 1:0!
А. Манга
Пас отдал
Ф. Даниэл
12'
Красная карточка
Варлей
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
21
Jesús Trindade
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
2
Натанаэл
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
7
Соррисо
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Raul
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Коритиба
3
Энрике
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
25
Bernardo
ЦП
6
Juan Diaz
ЦП
75
Biel
ЦП
20
Régis
ЦП
99
Лео Гамальо
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
7
Рамирес
ЦП
99
Мигел
АП
12
Майкон
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
3-2-2-3
22
Габриэл
4
Чансельор
4
Кастан
2
Варлей
21
21
Бочилия
11
Манга
7
Даниэл
20
15
2
Натанаэл
2-2-1-5
4
Натан
13
Рамон
19
Йоран
30
Эвангелиста
37
Артур
9
1
Клейтон
31
3
Реалпе
25
Силва
21
3
де лос Сантос
3
де лос Сантос
21
21
Бочилия
25
25
21
Бочилия
15
6
6
15
7
Даниэл
17
17
7
Даниэл
2
Натанаэл
2
2
2
Натанаэл
19
Йоран
36
Кандидо
36
Кандидо
19
Йоран
13
Рамон
7
Рамирес
7
Рамирес
13
Рамон
3
Реалпе
99
Мигел
99
Мигел
3
Реалпе
7
Соррисо
33
33
7
Соррисо
25
Силва
96
Эдуардо
96
Эдуардо
25
Силва
Остались в запасе
Коритиба
Брагантино
3
Энрике
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
75
Biel
ЦП
20
Régis
ЦП
99
Лео Гамальо
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
12
Майкон
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
3
Энрике
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
75
Biel
ЦП
20
Régis
ЦП
99
Лео Гамальо
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
12
Майкон
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Коритиба - Брагантино
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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