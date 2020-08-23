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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Коритиба
Брагантино - Коритиба: обзор матча 23 августа 2020
Брагантино
23.08.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 2
Завершен
Коритиба
45'
Алеррандро
45+4'
S. (П)
53'
Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Коритиба
88'
Замена
W.
️️️️
Робсон
87'
Замена
И. Жезус
️️️️
S.
87'
Замена
R.
️️️️
M. Galdezani
84'
Замена
J.
️️️️
P.
Замена
Веверсон
️️️️
E.
82'
67'
Замена
L. Henrique
️️️️
М. Буэно
Замена
L. Phelipe
️️️️
M. Jesus
58'
Замена
R.
️️️️
Клаудиньо
58'
53'
ГОЛ! 1:2!
Робсон
Пас отдал
В. Матеус
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Алеррандро
49'
Замена
L.
️️️️
Морато
46'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
S.
Красная карточка
Ф. Бруно
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Алеррандро
Пас отдал
Клаудиньо
45'
Желтая карточка
M. Jesus
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Matheus Jesus
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
53
Морато
ПВ
6
Edimar
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
84
Wilson
ЦФ
91
Patrick
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
19
Chrigor
ЦФ
15
Итало
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
16
Robinho
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Коритиба
2
Натанаэл
ПАЗ
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Клейтон
13
Адерлан
3
Ортис
15
Бруно
28
Риллер
10
37
Артур
33
Клаудиньо
53
Морато
9
Алеррандро
6
1-1-1-5
2
Матеус
95
Салес
8
Буэно
35
99
17
30
Робсон
20
6
26
Веверсон
26
Веверсон
6
53
Морато
4
4
53
Морато
33
Клаудиньо
16
16
33
Клаудиньо
10
70
70
10
9
Алеррандро
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
9
Алеррандро
91
13
13
91
20
3
3
20
8
Буэно
28
28
8
Буэно
99
11
Жезус
11
Жезус
99
30
Робсон
10
10
30
Робсон
Остались в запасе
Брагантино
Коритиба
19
Chrigor
ЦФ
15
Итало
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
43
Rafael Lima
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
19
Chrigor
ЦФ
15
Итало
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Остались в запасе
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
43
Rafael Lima
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Брагантино - Коритиба
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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