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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Брагантино
Коритиба - Брагантино: обзор матча 07 августа 2023
Коритиба
07.08.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Брагантино
19'
Соррисо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Брагантино
90'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
77'
Замена
Гилерме
️️️️
C.
Желтая карточка
J.
74'
Замена
E.
️️️️
B. Gomes
74'
73'
Желтая карточка
Л. Кандидо
67'
Замена
Густавиньо
️️️️
Э. Саша
67'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Витиньо
Замена
С. Гомес
️️️️
М. Бьянки
59'
52'
Замена
Y. Quintero
️️️️
М. Фернандес
46'
Замена
Адерлан
️️️️
Х. Уртадо
42'
Желтая карточка
Х. Уртадо
Замена
M. Garcez de Jesus
️️️️
Андрей
38'
Желтая карточка
Андрей
35'
30'
Желтая карточка
Витиньо
Желтая карточка
B. Gomes
27'
21'
Желтая карточка
C.
19'
ГОЛ! 0:1!
Соррисо
Пас отдал
Витиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
7
Андрей
ОП
18
Матеус Бьянки
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
5
Cipriano
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
19
Себастьян Гомес
ЦП
15
Франсержио
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
9
Edu
ЦФ
Брагантино
12
Майкон
ВР
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
18
Yani Quintero
ЦП
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
3-1-1-5
22
Габриэл
13
Кушчевич
3
Энрике
83
7
Андрей
18
Бьянки
9
37
Сезар
15
10
Морено
2
Натанаэл
3-2-2-2-1
1
Клейтон
29
Капишаба
30
Патрик
5
34
Уртадо
36
Кандидо
30
Эвангелиста
35
Фернандес
28
Витиньо
7
Соррисо
8
Саша
18
Бьянки
19
Гомес
19
Гомес
18
Бьянки
7
Андрей
31
31
7
Андрей
15
9
9
15
5
31
Гилерме
31
Гилерме
5
34
Уртадо
13
Адерлан
13
Адерлан
34
Уртадо
35
Фернандес
18
18
35
Фернандес
8
Саша
22
Густавиньо
22
Густавиньо
8
Саша
28
Витиньо
18
Борбас
18
Борбас
28
Витиньо
Остались в запасе
Коритиба
Брагантино
27
Луан Полли
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
12
Майкон
ВР
30
Лукао
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
33
Talisson
ЦП
19
Бруниньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Остались в запасе
12
Майкон
ВР
30
Лукао
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
33
Talisson
ЦП
19
Бруниньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Коритиба - Брагантино
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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