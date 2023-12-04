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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Коритиба
Брагантино - Коритиба: обзор матча 04 декабря 2023
Брагантино
04.12.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Коритиба
75'
Л. Ортис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Коритиба
81'
Замена
Андрей
️️️️
В. Фариас
Желтая карточка
М. Гонсалвеш
79'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ортис
75'
Замена
Л. Реалпе
️️️️
Ж. Капишаба
73'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Хелиньо
72'
72'
Замена
M.
️️️️
М. Бьянки
Желтая карточка
Ж. Капишаба
58'
Замена
Э. Саша
️️️️
Бруниньо
56'
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Фернандес
56'
Желтая карточка
М. Фернандес
35'
Желтая карточка
Хелиньо
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Лео Ортис
(К)
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
19
Бруниньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Коритиба
1
Pedro Luccas
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
8
Виллиан Фариас
(К)
ОП
18
Матеус Бьянки
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦП
10
Марселино Морено
АП
30
Робсон
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
33
Talisson
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
31
Raul
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
7
Андрей
ОП
20
Gabriel Silva
ЦП
11
Лукас Ронье
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
5
Mauricio
ЦФ
9
Edu
ЦФ
4-2-3-1
1
Клейтон
36
Кандидо
29
Капишаба
3
Ортис
34
Уртадо
30
Эвангелиста
35
Фернандес
30
Москера
19
Бруниньо
11
Хелиньо
18
Борбас
3-2-2-1-2
1
13
Кушчевич
3
29
2
Натанаэл
8
Фариас
18
Бьянки
19
Гомес
10
Морено
37
Сезар
30
Робсон
29
Капишаба
3
Реалпе
3
Реалпе
29
Капишаба
35
Фернандес
25
Силва
25
Силва
35
Фернандес
11
Хелиньо
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
11
Хелиньо
19
Бруниньо
8
Саша
8
Саша
19
Бруниньо
8
Фариас
7
Андрей
7
Андрей
8
Фариас
18
Бьянки
5
5
18
Бьянки
Остались в запасе
Брагантино
Коритиба
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
33
Talisson
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
28
Витиньо
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
27
Луан Полли
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
11
Лукас Ронье
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
33
Talisson
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
28
Витиньо
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
11
Лукас Ронье
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Брагантино - Коритиба
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Dyorgines Jose Padovani de Andrade, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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