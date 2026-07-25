Матч 20 тура бразильской Серии A между «Крузейро» и «Ботафого» пройдет 26 июля 2026 года в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао». Хозяева занимают восьмое место с 27 очками и находятся в отличной форме: команда не проигрывает в 10 последних матчах, забивает в девяти турах подряд и обладает одной из лучших оборон в лиге. Гости расположились на девятой строчке с 26 баллами, также не проигрывают в шести из восьми последних встреч, но в очных противостояниях с «Крузейро» имеют негативную статистику – всего две победы в последних 17 матчах. Сможет ли «Ботафого» прервать свою неудачную серию в матчах с «Крузейро» и навязать борьбу фавориту, или хозяева продолжат свое доминирование и добьются уверенной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым?

Кто победит в матче

«Крузейро» подходит к игре с впечатляющей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропустила всего три (0.60 в среднем), при этом голевая серия насчитывает девять матчей подряд. Лучший бомбардир Кайо Жорже забил 13 мячей в 27 встречах и является постоянной угрозой для любой обороны. В очных встречах с «Ботафого» хозяева имеют подавляющее преимущество – они не проигрывают в 15 из 17 последних матчей против этого соперника, что дает серьезное психологическое преимущество. В прошлом туре «Крузейро» обыграл «Интернасьонал» (2:1) на выезде, подтвердив свою боеспособность и характер. Оборона хозяев выглядит надежно, а атака стабильно создает моменты, что делает их явным фаворитом.

«Ботафого» также демонстрирует неплохую форму: команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и стабильно забивает в шести из восьми последних встреч. В атаке гости действуют достаточно результативно – 1.40 гола в среднем за последние пять игр, а лучший бомбардир Данило забил десять мячей в 25 матчах. Однако оборона «Ботафого» не столь надежна, как у хозяев: 1.00 пропущенный гол в среднем за игру, что против мощной атаки «Крузейро» может стать проблемой. Кроме того, статистика личных встреч полностью на стороне хозяев, и «Ботафого» редко удается добиться успеха в Белу-Оризонти. В прошлом туре гости сыграли вничью с «Виторией» (0:0), что показало их проблемы в атаке против организованной обороны.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Крузейро» имеет преимущество домашнего поля, более мощную атаку и надежную оборону, а также подавляющую статистику личных встреч. «Ботафого» наверняка создаст моменты, но вряд ли сможет преодолеть оборону хозяев, учитывая их форму и историю противостояний. Победа «Крузейро» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Крузейро» уверенно доминирует, не проигрывая «Ботафого» в 15 из 17 последних матчей и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма хозяев (десять матчей без поражений) и их надежная оборона (0.60 пропущенных за игру) указывают на то, что они должны продолжить свою успешную серию. «Ботафого», несмотря на свою стабильность, редко добивается успеха в Белу-Оризонти, что делает победу хозяев еще более вероятной.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Крузейро» сумеет обыграть «Ботафого» в матче 20 тура чемпионата Бразилии, используя преимущество домашнего поля, мощную атаку и подавляющую статистику личных встреч. Хозяева находятся в отличной форме и стабильно забивают, тогда как гости редко побеждают в Белу-Оризонти. Учитывая, что «Крузейро» пропускает в среднем 0.60 гола за матч, а «Ботафого» забивает 1.40, хозяева должны реализовать свое преимущество и добиться победы с разницей как минимум в один мяч. Ставка на победу «Крузейро» с форой (-1) за 2.3 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Крузейро» и «Ботафого» состоится 26 июля 2026 года в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.