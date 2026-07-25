Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Крузейро» – «Ботафого»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

25 июля 2026 10:37
Крузейро - Ботафого
26 июл. 2026, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Крузейро» с форой (-1)
Сделать ставку

Матч 20 тура бразильской Серии A между «Крузейро» и «Ботафого» пройдет 26 июля 2026 года в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао». Хозяева занимают восьмое место с 27 очками и находятся в отличной форме: команда не проигрывает в 10 последних матчах, забивает в девяти турах подряд и обладает одной из лучших оборон в лиге. Гости расположились на девятой строчке с 26 баллами, также не проигрывают в шести из восьми последних встреч, но в очных противостояниях с «Крузейро» имеют негативную статистику – всего две победы в последних 17 матчах. Сможет ли «Ботафого» прервать свою неудачную серию в матчах с «Крузейро» и навязать борьбу фавориту, или хозяева продолжат свое доминирование и добьются уверенной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым?

Кто победит в матче

«Крузейро» подходит к игре с впечатляющей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропустила всего три (0.60 в среднем), при этом голевая серия насчитывает девять матчей подряд. Лучший бомбардир Кайо Жорже забил 13 мячей в 27 встречах и является постоянной угрозой для любой обороны. В очных встречах с «Ботафого» хозяева имеют подавляющее преимущество – они не проигрывают в 15 из 17 последних матчей против этого соперника, что дает серьезное психологическое преимущество. В прошлом туре «Крузейро» обыграл «Интернасьонал» (2:1) на выезде, подтвердив свою боеспособность и характер. Оборона хозяев выглядит надежно, а атака стабильно создает моменты, что делает их явным фаворитом.

«Ботафого» также демонстрирует неплохую форму: команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и стабильно забивает в шести из восьми последних встреч. В атаке гости действуют достаточно результативно – 1.40 гола в среднем за последние пять игр, а лучший бомбардир Данило забил десять мячей в 25 матчах. Однако оборона «Ботафого» не столь надежна, как у хозяев: 1.00 пропущенный гол в среднем за игру, что против мощной атаки «Крузейро» может стать проблемой. Кроме того, статистика личных встреч полностью на стороне хозяев, и «Ботафого» редко удается добиться успеха в Белу-Оризонти. В прошлом туре гости сыграли вничью с «Виторией» (0:0), что показало их проблемы в атаке против организованной обороны.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Крузейро» имеет преимущество домашнего поля, более мощную атаку и надежную оборону, а также подавляющую статистику личных встреч. «Ботафого» наверняка создаст моменты, но вряд ли сможет преодолеть оборону хозяев, учитывая их форму и историю противостояний. Победа «Крузейро» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Крузейро» уверенно доминирует, не проигрывая «Ботафого» в 15 из 17 последних матчей и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма хозяев (десять матчей без поражений) и их надежная оборона (0.60 пропущенных за игру) указывают на то, что они должны продолжить свою успешную серию. «Ботафого», несмотря на свою стабильность, редко добивается успеха в Белу-Оризонти, что делает победу хозяев еще более вероятной.

Личные встречи
42% (8)
42% (8)
16% (3)
23
Забитых мячей
17
1.21
В среднем за матч
0.89
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крузейро
2 : 2
05.12.2025
Ботафого
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ботафого
0 : 2
03.08.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 20 тур
Ботафого
0 : 2
28.07.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
0 : 0
04.12.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
0 : 0
07.08.2023
Ботафого
Бразилия. Серия А, 29 тур
Ботафого
0 : 2
01.11.2019
Крузейро
Бразилия. Серия А, 10 тур
Крузейро
0 : 0
14.07.2019
Ботафого
Бразилия. Серия А, 23 тур
Ботафого
1 : 1
06.09.2018
Крузейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 0
06.05.2018
Ботафого
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
2 : 2
03.12.2017
Крузейро
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крузейро
0 : 0
06.08.2017
Ботафого
Бразилия. Серия А, 24 тур
Крузейро
0 : 2
11.09.2016
Ботафого
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ботафого
0 : 1
02.06.2016
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
2 : 1
02.11.2014
Ботафого
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
1 : 1
03.08.2014
Крузейро
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
3 : 0
19.09.2013
Ботафого
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
2 : 1
01.06.2013
Крузейро
Показать все

Составы команд
Не сыграют
Крузейро
Точно не сыграют
Кени Арройо
РФ
Кассио
ВР
Жерсон
ЦП
Матеус Перейра
АП
Под вопросом
Габриэл Пек
ПВ
Ботафого
Точно не сыграют
Жуниор Сантос
ПВ
Кайо
ЦЗ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Крузейро» сумеет обыграть «Ботафого» в матче 20 тура чемпионата Бразилии, используя преимущество домашнего поля, мощную атаку и подавляющую статистику личных встреч. Хозяева находятся в отличной форме и стабильно забивают, тогда как гости редко побеждают в Белу-Оризонти. Учитывая, что «Крузейро» пропускает в среднем 0.60 гола за матч, а «Ботафого» забивает 1.40, хозяева должны реализовать свое преимущество и добиться победы с разницей как минимум в один мяч. Ставка на победу «Крузейро» с форой (-1) за 2.3 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Крузейро» и «Ботафого» состоится 26 июля 2026 года в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Крузейро» – «Ботафого»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

2.30
Победа «Крузейро» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Ботафого Крузейро
Другие прогнозы
25.07.2026
18:30
3.00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Факел - Динамо Мх
Ничья
25.07.2026
19:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Текстильщик - Спартак К
Победа «Спартака Кострома»
25.07.2026
20:45
1.75
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак - Родина
Победа «Спартака» с форой (-1.5)
26.07.2026
00:30
2.05
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
Победа «Атлетико Паранаэнсе»
26.07.2026
00:30
2.07
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос - Шапекоэнсе
Победа «Сантоса» с форой (-1.5)
26.07.2026
02:30
3.70
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама - Мирассол
Победа «Мирассола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+