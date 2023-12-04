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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Крузейро
Ботафого - Крузейро: обзор матча 04 декабря 2023
Ботафого
04.12.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Крузейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Крузейро
90'
+5
Желтая карточка
Л. Кастан
Желтая карточка
Д. Коста
90'
Замена
Ньютон
️️️️
Габриэл
83'
78'
Замена
Ж. Марсело
️️️️
Л. Силва
68'
Замена
Никао
️️️️
М. Перейра
Замена
Уго
️️️️
Тикиньо
62'
Замена
Д. Коста
️️️️
Л. Энрике
61'
Желтая карточка
Адриэлсон
49'
Замена
C. Alberto
️️️️
М. Фрейтас
46'
45'
+3
Желтая карточка
Нерис
Желтая карточка
Габриэл
45'
+1
Желтая карточка
Данило
32'
22'
Желтая карточка
Г. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
20
Лукас Перри
ВР
31
Виктор Куэста
(К)
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
15
Данило
ОП
3
Че Че
ЦП
18
Габриэл
ЦП
7
Жуниор Сантос
ПВ
34
Адриэлсон
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
(К)
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
25
Ian Luccas
ЦП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
Главный тренер
Пауло Аутуори
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
28
Ньютон
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
4
Ruan Santos
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
25
Henrique Cardoso
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
10
Матеус Витал
АП
11
Никао
АП
16
Роберт
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
1-2-2-3-2
20
Перри
31
Куэста
17
Фрейтас
15
Данило
3
Че Че
18
Габриэл
27
Са
11
Энрике
7
Сантос
9
Тикиньо
34
Адриэлсон
4-1-2-3
1
Кабрал
13
Паласиос
77
Нерис
4
Кастан
23
Марлон
16
Силва
25
5
9
Родригес
10
Перейра
11
Гомес
9
Тикиньо
16
Уго
16
Уго
9
Тикиньо
18
Габриэл
28
Ньютон
28
Ньютон
18
Габриэл
17
Фрейтас
99
99
17
Фрейтас
11
Энрике
19
Коста
19
Коста
11
Энрике
16
Силва
43
Марсело
43
Марсело
16
Силва
10
Перейра
11
Никао
11
Никао
10
Перейра
Остались в запасе
Ботафого
Крузейро
25
Роберто Фернандес
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
98
Андерсон Пайшао
ВР
4
Ruan Santos
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
25
Henrique Cardoso
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
4
Ruan Santos
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
25
Henrique Cardoso
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Ботафого - Крузейро
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
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