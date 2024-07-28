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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Крузейро
Ботафого - Крузейро: обзор матча 28 июля 2024
Ботафого
28.07.2024, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 20 тур
0 : 2
Завершен
Крузейро
13'
Вилльям
77'
А. Барреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Крузейро
90'
+1
Желтая карточка
Марлон
87'
Замена
Рамиро
️️️️
А. Барреаль
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Барреаль
Пас отдал
М. Перейра
75'
Замена
Уолес
️️️️
Л. Ромеро
Желтая карточка
Аллан
74'
72'
Желтая карточка
Кассио
Замена
Грегоре
️️️️
Ч. Че
68'
61'
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Жорже
61'
Замена
Л. Силва
️️️️
М. Энрике
Замена
Аллан
️️️️
Л. Халтер
46'
Замена
Уго
️️️️
Маршал
46'
Замена
Л. Энрике
️️️️
О. Ромеро
46'
45'
+6
Желтая карточка
М. Энрике
31'
Желтая карточка
Вилльям
13'
ГОЛ! 0:1!
Вилльям
Желтая карточка
Маршал
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
15
Данило
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
(К)
ЦП
11
Игор Жезус
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
40
Грегоре
ОП
18
Kauê
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
99
Carlos Alberto
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
15
Уолес
ОП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
9
Juan Dinenno
ЦФ
4-1-3-2
12
Джон
21
Маршал
15
Баштуш
5
Халтер
22
Суарес
15
Данило
11
Саварино
10
Ромеро
3
Че Че
9
Тикиньо
11
Жезус
3-1-1-2-1
1
Кассио
12
Вилльям
43
Марсело
23
Марлон
29
Ромеро
7
Энрике
22
Барреаль
10
Перейра
19
Жорже
21
Маршал
16
Уго
16
Уго
21
Маршал
3
Че Че
40
Грегоре
40
Грегоре
3
Че Че
5
Халтер
25
Аллан
25
Аллан
5
Халтер
10
Ромеро
11
Энрике
11
Энрике
10
Ромеро
7
Энрике
16
Силва
16
Силва
7
Энрике
29
Ромеро
15
Уолес
15
Уолес
29
Ромеро
22
Барреаль
17
Рамиро
17
Рамиро
22
Барреаль
19
Жорже
11
Гомес
11
Гомес
19
Жорже
Остались в запасе
Ботафого
Крузейро
44
Luis Segovia
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
18
Kauê
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
10
Матеус Витал
АП
9
Juan Dinenno
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
44
Luis Segovia
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
18
Kauê
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
10
Матеус Витал
АП
9
Juan Dinenno
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Ботафого - Крузейро
2
4
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
14
15
Офсайды
2
1
Количество передач
488
360
Сейвы
2
10
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.63
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
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Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
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4 : 0
19.11.2026
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Ботафого
1 : 0
05.11.2026
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Ремо
2 : 1
29.10.2026
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Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
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