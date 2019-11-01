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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Крузейро
Ботафого - Крузейро: обзор матча 01 ноября 2019
Ботафого
01.11.2019, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Крузейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ботафого - Крузейро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
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Ботафого
Крузейро
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 10:59
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
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Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
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18 ноября
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18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
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Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
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