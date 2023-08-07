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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Ботафого
Крузейро - Ботафого: обзор матча 07 августа 2023
Крузейро
07.08.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Ботафого
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Ботафого
90'
+2
Замена
Данило
️️️️
К. Эдуардо
Желтая карточка
Л. Кастан
81'
Замена
Никао
️️️️
М. Перейра
74'
72'
Замена
C. Alberto
️️️️
В. Са
Замена
P. Vitor
️️️️
А. Гомес
70'
Замена
Г. Паласиос
️️️️
Вилльям
70'
Замена
R. Elias
️️️️
Жилберто
64'
Замена
М. Витал
️️️️
Ф. Машадо
64'
56'
Желтая карточка
Маршал
46'
Замена
М. Сеговия
️️️️
Ж. Сантос
45'
+2
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Тикиньо
38'
Желтая карточка
Тикиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
16
Лукас Силва
ОП
10
Матеус Перейра
АП
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Крузейро
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
80
Валлисон
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
10
Матеус Витал
АП
11
Никао
АП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
91
Gabriel
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
57
JP Galvão
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
4-3-2-1
98
Пайшао
23
Марлон
77
Нерис
4
Кастан
12
Вилльям
36
Машадо
5
Хусса
16
Силва
11
Гомес
10
Перейра
9
Жилберто
3-1-2-5
24
Ди Пласидо
31
Куэста
21
Маршал
17
Фрейтас
33
Карлос Эдуардо
27
Са
20
Перри
34
Адриэлсон
3
Че Че
7
Сантос
9
Тикиньо
12
Вилльям
13
Паласиос
13
Паласиос
12
Вилльям
11
Гомес
7
7
11
Гомес
36
Машадо
10
Витал
10
Витал
36
Машадо
10
Перейра
11
Никао
11
Никао
10
Перейра
9
Жилберто
9
9
9
Жилберто
33
Карлос Эдуардо
15
Данило
15
Данило
33
Карлос Эдуардо
9
Тикиньо
33
Фернандес
33
Фернандес
9
Тикиньо
7
Сантос
7
Сеговия
7
Сеговия
7
Сантос
27
Са
99
99
27
Са
Остались в запасе
Крузейро
Ботафого
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
80
Валлисон
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
91
Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
25
Роберто Фернандес
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
57
JP Galvão
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
80
Валлисон
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
91
Gabriel
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
57
JP Galvão
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Крузейро - Ботафого
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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