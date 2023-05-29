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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Палмейрас
Атлетико Минейро - Палмейрас: обзор матча 29 мая 2023
Атлетико Минейро
29.05.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Палмейрас
45'
К. Павон
52'
Дуду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Палмейрас
90'
+6
Желтая карточка
Вандерлан
Замена
Р. Саравия
️️️️
Ф. Фильо Мариано
82'
81'
Замена
Эндрик
️️️️
Рони
80'
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
77'
Замена
Д. Джон
️️️️
Р. Вейга
Замена
И. Гомес
️️️️
Рубенс
77'
Замена
Патрик
️️️️
Йоран
69'
64'
Замена
Р. Риос
️️️️
Г. Менино
64'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
52'
ГОЛ! 1:1!
Дуду
Пас отдал
Артур
45'
+2
Желтая карточка
Р. Вейга
ГОЛ! 1:0!
К. Павон
45'
Желтая карточка
М. Сарачо
44'
Желтая карточка
К. Павон
40'
Желтая карточка
Н. Силва
24'
15'
Желтая карточка
Г. Менино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
94
Отавио
ОП
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
42
Каду
ЦФ
16
Додо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
10
Табата
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
5
Ричард Риос
ЦФ
4-2-3-1
22
Эверсон
8
Рубенс
21
Жемерсон
6
Силва
25
Мариано
6
Батталья
19
Йоран
10
Паулиньо
11
Сарачо
7
Халк
7
Павон
4-2-3-1
1
Вевертон
14
Роша
13
Луан
15
Гомес
12
Вандерлан
93
Зе Рафаэль
25
Менино
37
Артур
23
Вейга
33
Рони
92
Дуду
19
Йоран
8
Патрик
8
Патрик
19
Йоран
8
Рубенс
17
Гомес
17
Гомес
8
Рубенс
25
Мариано
20
Саравия
20
Саравия
25
Мариано
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
23
Вейга
14
Джон Джон
14
Джон Джон
23
Вейга
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
33
Рони
9
Эндрик
9
Эндрик
33
Рони
25
Менино
5
Риос
5
Риос
25
Менино
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Палмейрас
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
94
Отавио
ОП
88
Эденилсон
ЦП
42
Каду
ЦФ
16
Додо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
10
Табата
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
94
Отавио
ОП
88
Эденилсон
ЦП
42
Каду
ЦФ
16
Додо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
10
Табата
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Атлетико Минейро - Палмейрас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Браулио да Силва Машадо
Стадион:
Минейран
Новости команд
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Атлетико Минейро
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
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18 ноября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
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