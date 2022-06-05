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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Атлетико Минейро
Палмейрас - Атлетико Минейро: обзор матча 05 июня 2022
Палмейрас
05.06.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Атлетико Минейро
Замена
П. Бикальо
️️️️
З. Рафаэль
88'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
88'
82'
Замена
Савиньо
️️️️
Жаир
Замена
Г. Верон
️️️️
Рони
77'
70'
Желтая карточка
Отавио
68'
Замена
Отавио
️️️️
Э. Саша
37'
Желтая карточка
И. Фернандес
Желтая карточка
Г. Менино
37'
33'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
Замена
Р. Наварро
️️️️
Р. Вейга
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
7
Халк
ПВ
7
Адемир
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
6
Игнасио Фернандес
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Палмейрас
6
Жорже
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
4-2-3-1
14
Ломба
22
Пикерес
13
Луан
26
Серкейра
14
Роша
25
Менино
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
10
Скарпа
33
Рони
23
Вейга
3-2-1-4
22
Эверсон
25
Мариано
6
Алонсо
8
Рубенс
29
Аллан
8
Жаир
7
Халк
6
Силва
6
Фернандес
8
Саша
7
Адемир
23
Вейга
9
Наварро
9
Наварро
23
Вейга
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
93
Зе Рафаэль
35
Бикальо
35
Бикальо
93
Зе Рафаэль
33
Рони
27
Верон
27
Верон
33
Рони
8
Саша
94
Отавио
94
Отавио
8
Саша
8
Жаир
17
Савиньо
17
Савиньо
8
Жаир
Остались в запасе
Палмейрас
Атлетико Минейро
6
Жорже
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
2
Гарсия
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
6
Жорже
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
2
Гарсия
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Палмейрас - Атлетико Минейро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
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