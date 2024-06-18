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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Палмейрас
Атлетико Минейро - Палмейрас: обзор матча 18 июня 2024
Атлетико Минейро
18.06.2024, вторник, 02:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 3
Завершен
Палмейрас
25'
А. Морено
60'
Х. Пикерес (П)
90+5'
Х. Мануэль Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Палмейрас
Красная карточка
Паулиньо
90'
+8
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Х. Мануэль Лопес
Пас отдал
Вандерлан
Замена
А. Кардек
️️️️
Каду
88'
Замена
Педриньо
️️️️
М. Сарачо
84'
81'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Рони
81'
Замена
Фабиньо
️️️️
Лазаро
81'
Замена
Г. Менино
️️️️
А. Морено
Замена
B. Palacios Alzate
️️️️
Г. Скарпа
75'
Желтая карточка
М. Сарачо
73'
71'
Замена
Вандерлан
️️️️
Х. Пикерес
60'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Пикерес
52'
Желтая карточка
Рони
51'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
Алиссон
️️️️
И. Рабельо
46'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Пикерес
Желтая карточка
Г. Скарпа
36'
Вторая желтая
Халк
31'
Желтая карточка
Халк
31'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Морено
Желтая карточка
И. Рабельо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
49
Ромуло
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
(К)
ПЗ
33
Рони
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
27
Paulo Vitor
ЦП
10
Педриньо
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Палмейрас
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
14
Джон Джон
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-1-3-2
31
Мендес
21
Рабельо
3
Фукс
49
Ромуло
20
Саравия
17
Гомес
10
Паулиньо
10
Скарпа
7
Халк
42
Каду
11
Сарачо
4-2-3-1
1
Вевертон
14
Роша
5
Навес
26
Серкейра
22
Пикерес
6
Морено
93
Зе Рафаэль
33
Рони
23
Вейга
17
Лазаро
41
Эстевао
10
Скарпа
30
30
10
Скарпа
11
Сарачо
10
Педриньо
10
Педриньо
11
Сарачо
42
Каду
14
Кардек
14
Кардек
42
Каду
21
Рабельо
30
Алиссон
30
Алиссон
21
Рабельо
22
Пикерес
12
Вандерлан
12
Вандерлан
22
Пикерес
17
Лазаро
5
Фабиньо
5
Фабиньо
17
Лазаро
6
Морено
25
Менино
25
Менино
6
Морено
33
Рони
42
Лопес
42
Лопес
33
Рони
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Палмейрас
1
Gabriel Delfim
ВР
27
Paulo Vitor
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
12
Майке
ПЗ
14
Джон Джон
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
27
Paulo Vitor
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
12
Майке
ПЗ
14
Джон Джон
АП
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Атлетико Минейро - Палмейрас
4
2
3
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
16
16
Офсайды
1
2
Количество передач
403
369
Сейвы
5
3
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
0.45
2.61
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
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