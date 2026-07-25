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«Рубин» – «Краснодар»: кто победит в матче 1 тура РПЛ 2026/2027

25 июля 2026 10:06
Рубин - Краснодар
26 июл. 2026, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
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2.07
Победа «Краснодара»
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Матч 1 тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Краснодаром» пройдет 26 июля 2026 года в Казани на «Ак Барс Арене». Хозяева подходят к старту сезона с неплохой домашней статистикой – они не проигрывают в семи из девяти последних матчей на своем поле, но их оборона нестабильна, и они пропускают в шести из восьми последних встреч. Гости, напротив, завершили прошлый сезон с впечатляющей голевой серией из 16 матчей подряд и имеют подавляющее преимущество в очных встречах, не проигрывая «Рубину» в 11 из 13 последних матчей. Сможет ли «Рубин» использовать поддержку родных трибун и прервать свою неудачную серию в матчах с «Краснодаром», или гости продолжат свое доминирование и начнут сезон с победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Рубин» подходит к игре с неплохими атакующими показателями – команда забивает в трех последних матчах РПЛ и в семи из девяти последних встреч, а в среднем за последние пять игр забивает 1.20 гола. Однако оборона хозяев вызывает опасения: они пропускают в шести из восьми последних матчей и в среднем пропускают 1.40 гола за игру. В очных встречах с «Краснодаром» у «Рубина» есть положительная домашняя статистика – они не проигрывают в семи из девяти последних матчей на своем поле против этого соперника. Однако в целом по очным встречам «Краснодар» доминирует, не проигрывая в 11 из 13 последних матчей. В предсезонных товарищеских матчах «Рубин» выглядел нестабильно: победа над «Локомотивом» (3:1) и поражение от «Оренбурга» (1:2) показывают, что команда еще не набрала оптимальные кондиции.

«Краснодар» подходит к игре с более убедительной статистикой: команда забивает в 16 последних матчах РПЛ подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 2.40 гола. В очных встречах с «Рубином» гости также имеют преимущество – они не проигрывают в 11 из 13 последних матчей и забивают в 12 последних встречах с этим соперником, что говорит о стабильной атакующей игре против казанцев. Оборона «Краснодара» не столь надежна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1.40 гола, и в предсезонных матчах они уступили «Ростову» (3:4), хотя разгромили «Висту Геленджик» (4:0). Тем не менее их атакующий потенциал и длительная голевая серия делают их явным фаворитом, даже несмотря на возможные проблемы в обороне.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Краснодар» имеет мощную атаку, длительную голевую серию и преимущество в очных встречах, тогда как «Рубин» нестабилен в обороне и редко побеждает этот соперник в последнее время. Хозяева наверняка создадут моменты, но их защита вряд ли выдержит давление атакующей линии гостей. Победа «Краснодара» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Краснодар» уверенно доминирует, не проигрывая «Рубину» в 11 из 13 последних матчей и стабильно забивая в 12 последних встречах с этим соперником. Однако на поле «Рубина» хозяева часто отбирают очки, не проигрывая в семи из девяти последних домашних матчей против «Краснодара». Тем не менее текущая форма гостей (длительная голевая серия) и проблемы «Рубина» в обороне указывают на то, что «Краснодар» должен прервать эту домашнюю серию хозяев и добиться победы.

Личные встречи
18% (5)
14% (4)
68% (19)
20
Забитых мячей
38
0.71
В среднем за матч
1.36
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
2 : 1
08.03.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
1 : 0
26.10.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар
2 : 1
03.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
1 : 1
10.11.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1 : 1
02.03.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
0 : 2
30.09.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
0 : 1
09.04.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
2 : 0
27.08.2021
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
0 : 1
25.04.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
3 : 1
17.10.2020
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1 : 0
09.07.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Краснодар
1 : 0
10.08.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1 : 0
26.05.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
2 : 1
29.07.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1 : 1
13.05.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
1 : 2
16.07.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
0 : 1
15.04.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Краснодар
1 : 0
02.10.2016
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1 : 1
07.05.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2 : 1
25.10.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Рубин
1 : 2
07.04.2015
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2 : 0
09.11.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Рубин
0 : 1
10.11.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Краснодар
1 : 0
29.09.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Рубин
2 : 0
26.05.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Краснодар
2 : 1
23.07.2012
Рубин
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
3 : 1
10.09.2011
Рубин
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
2 : 1
08.05.2011
Краснодар
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Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Не сыграют
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ЛП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Игнасио Сааведра
ЦП
22
Велдин Ходжа
ЦП
70
Дмитрий Кабутов
ПП
43
Жак Сиве
ЦФ
10
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
20
Жубал
ПЗ
66
Дуглас Аугусто
ЦП
6
Кевин Ленини
ЦП
88
Никита Кривцов
ЦП
10
Хуан Боселли
ЦП
11
Жоау Батчи
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
3-5-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
98
Лобов
51
Рожков
23
Безруков
7
Сааведра
22
Ходжа
70
Кабутов
10
Даку
43
Сиве
4-5-1
1
Агкацев
20
Жубал
4
Коста
3
Тормена
15
Оласа
66
Аугусто
88
Кривцов
10
Боселли
11
Батчи
6
Ленини
9
Кордоба
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Мурад Мусаев
Краснодар
Точно не сыграют
Александр Кокшаров
ЦФ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Краснодар» сумеет обыграть «Рубин» в матче 1 тура РПЛ, продолжая свою длительную голевую серию и успешную статистику личных встреч. Хозяева могут оказать сопротивление, особенно в первые минуты, но их нестабильная оборона и слабая результативность в матчах с этим соперником должны позволить гостям добиться победы. Учитывая, что «Краснодар» забивает в среднем 2.40 гола за матч, а «Рубин» пропускает 1.40, гости должны реализовать свое преимущество. Ставка на победу «Краснодара» за 2.07 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между «Рубином» и «Краснодаром» состоится 26 июля 2026 года в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч ТВ.

«Рубин» – «Краснодар»: кто победит в матче 1 тура РПЛ 2026/2027

2.07
Победа «Краснодара»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин
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Победа «Спартака Кострома»
25.07.2026
20:45
1.75
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Победа «Спартака» с форой (-1.5)
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Победа «Атлетико Паранаэнсе»
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00:30
2.07
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Сантос - Шапекоэнсе
Победа «Сантоса» с форой (-1.5)
26.07.2026
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3.70
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