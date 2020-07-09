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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Краснодар
Рубин - Краснодар: обзор матча 09 июля 2020
Рубин
09.07.2020, четверг, 20:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
51'
Д. Макаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Краснодар
90'
+5
Желтая карточка
Кайо
90'
+4
Желтая карточка
Ю. Газинский
88'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
К. Рамирес
Замена
Д. Тарасов
️️️️
И. Коновалов
83'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Д. Йевтич
83'
75'
Замена
И. Воротников
️️️️
Т. Вилена
75'
Замена
Г. Онугха
️️️️
Д. Уткин
Замена
Е. Марков
️️️️
И. Игнатьев
74'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Д. Макаров
69'
66'
Желтая карточка
М. Фернандеш
63'
Замена
К. Ольссон
️️️️
Р. Кабелла
62'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
М. Сулейманов
59'
Желтая карточка
М. Сулейманов
Желтая карточка
О. Абильдгор
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Макаров
Пас отдал
Ф. Уремович
51'
32'
Желтая карточка
Т. Вилена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
52
Тонни Вилена
ЛФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
3-1-2-3-1
99
Дюпин
15
Старфельт
28
Сантос
22
Уремович
28
Абильдгор
7
Йевтич
17
Коновалов
7
Кварацхелия
17
Зуев
77
Макаров
18
Игнатьев
4-2-1-3
39
Сафонов
31
Кайо
28
Сорокин
14
Мартынович
2
Рамирес
18
Газинский
47
Уткин
5
Кабелла
94
Вандерсон
93
Сулейманов
52
Вилена
17
Коновалов
23
Тарасов
23
Тарасов
17
Коновалов
7
Йевтич
22
Давиташвили
22
Давиташвили
7
Йевтич
77
Макаров
17
Бакаев
17
Бакаев
77
Макаров
18
Игнатьев
20
Марков
20
Марков
18
Игнатьев
2
Рамирес
17
Сергеев
17
Сергеев
2
Рамирес
52
Вилена
20
Воротников
20
Воротников
52
Вилена
5
Кабелла
8
Ольссон
8
Ольссон
5
Кабелла
93
Сулейманов
99
Фернандеш
99
Фернандеш
93
Сулейманов
47
Уткин
7
Онугха
7
Онугха
47
Уткин
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
90
Максим Кутовой
ЦФ
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
Остались в запасе
90
Максим Кутовой
ЦФ
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Рубин - Краснодар
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов
Николай Богач
Дополнительные помощники:
VAR - Василий Казарцев
AVAR - Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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