Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дарко Йевтич
Дарко Йевтич
Завершил карьеру
8 февраля 1993 (33), Базель
#7 | Полузащитник
182 см
Швейцария | Сербия
Статистика
Новости
Трансферы
«Рубин» не продлил контракт со швейцарским полузащитником
2024.06.01 09:41
«Рубин» взял на сбор в Турции игрока «КАМАЗа» и не игравшего полтора года швейцарца
2024.01.15 12:46
«Рубин» назвал сроки восстановления Йевтича, порвавшего кресты
2022.07.22 14:21
Слуцкий назвал единственного легионера, который останется в «Рубине»
2022.07.07 20:43
2
Фото
Слуцкий: «Йевтич в игре с «Динамо» порвал крестообразные связки»
2022.07.05 19:15
Йевтич готов остаться в «Рубине», несмотря на вылет в ФНЛ
2022.06.09 20:41
Игнатьев, Йевтич и еще пять футболистов вернулись в «Рубин» из аренды
2022.06.09 14:46
1
Фото
Йевтич перешел из «Рубина» в АЕК на правах аренды
2021.08.31 14:25
АЕК сделал предложение «Рубину» по Йевтичу
2021.08.29 16:53
3
Фото
Гилерме, Смолов и Глушаков – в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.04.13 12:39
2
Видео
Йевтич – автор 3000-го гола в истории «Рубина»
2021.04.11 01:43
1
Йевтич – лидер сезона РПЛ по созданным явным голевым моментам за матч. «Рубин» намерен избавиться от игрока
2020.12.26 21:13
«Рубин» собирается избавиться от Йевтича
2020.12.22 00:49
2
Видео
«Рубин» обратился в РФС по поводу эпизода с нанесением травмы Йевтичу в Кубке России
2020.11.06 16:58
Форвард «СКА-Хабаровска» Брагин извинился перед Йевтичем за нанесенную травму
2020.11.05 11:33
1
«Рубин» – о состоянии Йевтича: «У него диагностировано тяжелое сотрясение и сломана кость носа»
2020.11.04 13:59
Слуцкий – об эпизоде с Йевтичем: «Наверное, нужно умереть на поле, чтобы соперника удалили»
2020.11.04 12:43
5
Видео
Йевтич из «Рубина» потерял сознание в матче Кубка России. Он получил удар локтем
2020.11.04 11:21
2
Иван Коновалов, Солтмурад Бакаев, Йевтич, Бегич из «Рубина» переболели коронавирусом
2020.06.05 19:58
Филин, Обухов, Мелкадзе – в старте «Тамбова» на матч с «Рубином»; Сантос, Йевтич, Игнатьев сыграют у гостей
2020.03.01 12:55
Гранат, Йевтич, Бакаев, Марков, Плиев не сыграют со «Славией» из-за микротравм
2020.02.16 15:42
Фото
«А вы Месси ждали?» Слуцкий пошутил о трансфере Йевтича
2020.01.22 14:38
2
Transfermarkt: «Рубин» заплатит за Йевтича 600 тысяч. У хавбека «Леха» оставалось полгода по контракту
2020.01.22 14:19
Фото
«Рубин» объявил о подписании хавбека «Леха» Йевтича
2020.01.22 13:47
1
«Бизнес Online»: «Рубин» подписал контракт с Йевтичем
2020.01.22 13:10
Журналист Егоров: «Рубин» близок к подписанию полузащитника «Леха» Йевтича
2020.01.21 19:33
Хавбек «Леха» Йевтич может перейти в «Краснодар»
2019.01.21 11:09
1
Главные новости
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
1
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
1
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
Фото
Легионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
4
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
7
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
6
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+