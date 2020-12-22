«Рубин» собирается избавиться от Йевтича

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич, вероятно, покинет клуб текущей зимой.

После подписания японца Мицуки Сайто в заявке казанской команды стало девять легионеров, поэтому одного иностранца нужно продать или отдать в аренду.

По информации Metaratings, «Рубин» решил избавиться от 27-летнего швейцарца.