«Рубин» собирается избавиться от Йевтича

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич, вероятно, покинет клуб текущей зимой.
После подписания японца Мицуки Сайто в заявке казанской команды стало девять легионеров, поэтому одного иностранца нужно продать или отдать в аренду.
По информации Metaratings, «Рубин» решил избавиться от 27-летнего швейцарца.
- Йевтича купили в январе 2020 года за 500 тысяч евро.
- В составе «Рубина» хавбек забил один гол и сделал два ассиста в 28 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: Metaratings