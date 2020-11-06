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  • «Рубин» обратился в РФС по поводу эпизода с нанесением травмы Йевтичу в Кубке России

«Рубин» обратился в РФС по поводу эпизода с нанесением травмы Йевтичу в Кубке России

6 ноября 2020, 16:58

«Рубин» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой дать оценку эпизоду в матче Кубка России между казанцами и «СКА-Хабаровском».

Нападающий хабаровчан Владислав Брагин нанес травму полузащитнику Дарко Йевтичу, ударив того локтем в голову.

Арбитр наказал нарушившего правила футболиста желтой карточкой. В «Рубине» считают, что тот заслуживал удаление.

Йевтич потерял сознание после столкновения с Брагиным и был заменен. У швейцарца диагностированы тяжелое сотрясение мозга и перелом кости носа.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок СКА-Хабаровск Рубин Йевтич Дарко Брагин Владислав
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