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    «Рубин» – о состоянии Йевтича: «У него диагностировано тяжелое сотрясение и сломана кость носа»

    «Рубин» прокомментировал состояние полузащитника Дарко Йевтича после травмы в матче Кубка России со «СКА-Хабаровском» (0:1).

    «На 22-й минуте матча Дарко Йевтич получил удар локтем в лицо от Брагина и упал на газон. У футболиста открылось рассечение. После длительной паузы футболист рухнул на поле без сознания, но был приведен в чувство медиками.

    В матче со «СКА-Хабаровск» Дарко Йевтич получил травму – у него диагностировано тяжелое сотрясение и сломана кость носа.

    После госпитализации Дарко чувствует себя удовлетворительно и уже присоединился к команде. Здоровья, Дарко!», – написала пресс-служба «Рубина» в твиттере.

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    Источник: Твиттер «Рубина»

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