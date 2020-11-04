«Рубин» – о состоянии Йевтича: «У него диагностировано тяжелое сотрясение и сломана кость носа»

«Рубин» прокомментировал состояние полузащитника Дарко Йевтича после травмы в матче Кубка России со «СКА-Хабаровском» (0:1).

«На 22-й минуте матча Дарко Йевтич получил удар локтем в лицо от Брагина и упал на газон. У футболиста открылось рассечение. После длительной паузы футболист рухнул на поле без сознания, но был приведен в чувство медиками.

В матче со «СКА-Хабаровск» Дарко Йевтич получил травму – у него диагностировано тяжелое сотрясение и сломана кость носа.

После госпитализации Дарко чувствует себя удовлетворительно и уже присоединился к команде. Здоровья, Дарко!», – написала пресс-служба «Рубина» в твиттере.

Слуцкий – об эпизоде с Йевтичем: «Наверное, нужно умереть на поле, чтобы соперника удалили»