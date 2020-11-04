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  • Слуцкий – об эпизоде с Йевтичем: «Наверное, нужно умереть на поле, чтобы соперника удалили»

Слуцкий – об эпизоде с Йевтичем: «Наверное, нужно умереть на поле, чтобы соперника удалили»

4 ноября 2020, 12:43
5

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1) в Кубке России. Казанцы вылетели из турнира.

«По версии арбитра, игрок, наверное, должен был умереть на футбольном поле, чтобы соперник заслужил удаление. На мой взгляд, когда локтем футболист другой команды разбивает нос и человек теряет сознание, ну… Повторюсь, нужно, наверное, чтобы он его убил, чтобы была красная. На мой взгляд, это красная карточка.

Не пытаюсь винить судью в поражении, но именно в эпизоде с Йевтичем была красная карточка. Сейчас врачи дали разрешение Дарко лететь в самолете, до этого боялись кровоизлияния в мозг. На данный момент у него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга», – сказал Слуцкий.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Йевтич Дарко Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Просто-333
1604488013
жестокось...
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vladimir-7
1604493279
Такое было с игроком ЦСКА, а вот теперь и с игроком Рубина, значит, что это судейская система с такими эпизодами.
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Mr Green
1604499433
ты лучше бы рассказал, как вы проиграли. сейчас много разговоров о судействе, а сами даже одного мяча забить не могут.
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Decorhome
1604502693
Урод как так можно
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морозз
1604504754
Я думаю что этого костоломки ждёт незавидная судьба, сначала КДК ему впаяет срок а потом будет ещё одна игра с Рубином!
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