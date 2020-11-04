Слуцкий – об эпизоде с Йевтичем: «Наверное, нужно умереть на поле, чтобы соперника удалили»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1) в Кубке России. Казанцы вылетели из турнира.

«По версии арбитра, игрок, наверное, должен был умереть на футбольном поле, чтобы соперник заслужил удаление. На мой взгляд, когда локтем футболист другой команды разбивает нос и человек теряет сознание, ну… Повторюсь, нужно, наверное, чтобы он его убил, чтобы была красная. На мой взгляд, это красная карточка.

Не пытаюсь винить судью в поражении, но именно в эпизоде с Йевтичем была красная карточка. Сейчас врачи дали разрешение Дарко лететь в самолете, до этого боялись кровоизлияния в мозг. На данный момент у него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга», – сказал Слуцкий.