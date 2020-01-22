«Бизнес Online»: «Рубин» подписал контракт с Йевтичем

По информации «Бизнес Online», полузащитник Дарко Йевтич подписал соглашение с «Рубином».
Сербский футболист успешно прошел медосмотр. «Рубин» ждет документы по переходу от польского «Леха», где выступал хавбек. В ближайшее время Йевтич присоединится к казанской команде.
- 26-летний хавбек проходил зимние сборы с «Лехом» в турецком Белеке, где тренируется «Рубин».
- Йевтич – воспитанник «Базеля».
- За «Лех» футболист выступал с лета 2014 года.
- За 5,5 сезонов он провел 192 матча, забил 37 голов и сделал 43 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 1,25 миллиона евро.
Источник: «Бизнес Online»