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    «Бизнес Online»: «Рубин» подписал контракт с Йевтичем

    По информации «Бизнес Online», полузащитник Дарко Йевтич подписал соглашение с «Рубином».

    Сербский футболист успешно прошел медосмотр. «Рубин» ждет документы по переходу от польского «Леха», где выступал хавбек. В ближайшее время Йевтич присоединится к казанской команде.

    • 26-летний хавбек проходил зимние сборы с «Лехом» в турецком Белеке, где тренируется «Рубин».
    • Йевтич – воспитанник «Базеля».
    • За «Лех» футболист выступал с лета 2014 года.
    • За 5,5 сезонов он провел 192 матча, забил 37 голов и сделал 43 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,25 миллиона евро.

    Источник: «Бизнес Online»

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