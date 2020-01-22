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«Бизнес Online»: «Рубин» подписал контракт с Йевтичем

22 января 2020, 13:10

По информации «Бизнес Online», полузащитник Дарко Йевтич подписал соглашение с «Рубином».

Сербский футболист успешно прошел медосмотр. «Рубин» ждет документы по переходу от польского «Леха», где выступал хавбек. В ближайшее время Йевтич присоединится к казанской команде.

  • 26-летний хавбек проходил зимние сборы с «Лехом» в турецком Белеке, где тренируется «Рубин».
  • Йевтич – воспитанник «Базеля».
  • За «Лех» футболист выступал с лета 2014 года.
  • За 5,5 сезонов он провел 192 матча, забил 37 голов и сделал 43 ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,25 миллиона евро.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Лех Йевтич Дарко
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