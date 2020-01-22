«Бизнес Online»: «Рубин» подписал контракт с Йевтичем

По информации «Бизнес Online», полузащитник Дарко Йевтич подписал соглашение с «Рубином».

Сербский футболист успешно прошел медосмотр. «Рубин» ждет документы по переходу от польского «Леха», где выступал хавбек. В ближайшее время Йевтич присоединится к казанской команде.