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    Иван Коновалов, Солтмурад Бакаев, Йевтич, Бегич из «Рубина» переболели коронавирусом

    «Рубин» сообщил, что ряд игроков переболели коронавирусом бессимптомно. Сейчас они без ограничений работают с командой.

    «Результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Силвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно.

    Отметим, что помимо Николая Пояркова, который продолжает находиться на самоизоляции, все остальные футболисты абсолютно здоровы и продолжают готовиться к рестарту сезона. В данный момент Николай чувствует себя хорошо», – сообщила пресс-служба казанцев.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 374000 человек.
    • «Рубин» в РПЛ идет 14-м.
    • Ближайший официальный матч «Рубин» проведет против «Урала».

    Источник: твиттер «Рубина»

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