Иван Коновалов, Солтмурад Бакаев, Йевтич, Бегич из «Рубина» переболели коронавирусом

«Рубин» сообщил, что ряд игроков переболели коронавирусом бессимптомно. Сейчас они без ограничений работают с командой.

«Результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Силвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно.

Отметим, что помимо Николая Пояркова, который продолжает находиться на самоизоляции, все остальные футболисты абсолютно здоровы и продолжают готовиться к рестарту сезона. В данный момент Николай чувствует себя хорошо», – сообщила пресс-служба казанцев.