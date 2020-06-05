Иван Коновалов, Солтмурад Бакаев, Йевтич, Бегич из «Рубина» переболели коронавирусом

«Рубин» сообщил, что ряд игроков переболели коронавирусом бессимптомно. Сейчас они без ограничений работают с командой.
«Результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Силвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно.
Отметим, что помимо Николая Пояркова, который продолжает находиться на самоизоляции, все остальные футболисты абсолютно здоровы и продолжают готовиться к рестарту сезона. В данный момент Николай чувствует себя хорошо», – сообщила пресс-служба казанцев.
- По всему миру от коронавируса умерло более 374000 человек.
- «Рубин» в РПЛ идет 14-м.
- Ближайший официальный матч «Рубин» проведет против «Урала».
Источник: твиттер «Рубина»