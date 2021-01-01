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Слуцкий: «Йевтич в игре с «Динамо» порвал крестообразные связки»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после товарищеского матча с «Динамо» (0:2) сообщил о травме своего полузащитника Дарко Йевтича. Предположительно, он порвал крестообразные связки колена.

«Я думаю, что у Дарко Йевтича, скорее всего, разрыв крестообразной связки, к сожалению. Просто это такая травма, механизм которой может быть какой угодно.

То есть, если там мениски или боковые связки, у них определeнный механизм. Крестообразные связки могут быть от поднимания по лестнице до контакта, который есть. Поэтому это основной негативный момент сегодняшней товарищеской встречи», – сказал тренер.

  • Швейцарец с августа 2021 года был в аренде в АЕКе.
  • Контракт Йевтича с «Рубином» действует до конца сезона-2023/24.
  • Сезон ФНЛ стартует 16 июля.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16127

    Cleaner 11 минут назад

    Встречи с клубом 50 Лет Без Чемпионства - это всегда неприятный момент...(

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