Слуцкий: «Йевтич в игре с «Динамо» порвал крестообразные связки»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после товарищеского матча с «Динамо» (0:2) сообщил о травме своего полузащитника Дарко Йевтича. Предположительно, он порвал крестообразные связки колена.

После игры хорват передвигался на костылях (см. фото).

«Я думаю, что у Дарко Йевтича, скорее всего, разрыв крестообразной связки, к сожалению. Просто это такая травма, механизм которой может быть какой угодно.

То есть, если там мениски или боковые связки, у них определeнный механизм. Крестообразные связки могут быть от поднимания по лестнице до контакта, который есть. Поэтому это основной негативный момент сегодняшней товарищеской встречи», – сказал тренер.

Швейцарец с августа 2021 года был в аренде в АЕКе.

Контракт Йевтича с «Рубином» действует до конца сезона-2023/24.

Сезон ФНЛ стартует 16 июля.

Фото: «Чемпионат».