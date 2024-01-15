«Рубин» взял на сбор в Турции игрока «КАМАЗа» и не игравшего полтора года швейцарца

Казанский «Рубин» опубликовал список из 27 футболистов, который отправляются с командой на первый сбор в Турции.
На просмотр взят 22-летний защитник «КАМАЗа» Валентин Пальцев.
В состав также включен 30-летний швейцарец Дарко Йевтич, который в июле 2022 года получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче с «Динамо» и с тех пор не выходил на поле.
- Первый сбор «Рубина» продлится до 26 января. За это время казанцы сыграют два контрольных матча: с сербским «Напредаком» 22 января и «Славией» из Болгарии 26 января.
- Пальцев в этом сезоне провел за «КАМАЗ» 20 матчей, забил 3 гола.