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    • «Рубин» взял на сбор в Турции игрока «КАМАЗа» и не игравшего полтора года швейцарца

    «Рубин» взял на сбор в Турции игрока «КАМАЗа» и не игравшего полтора года швейцарца

    Казанский «Рубин» опубликовал список из 27 футболистов, который отправляются с командой на первый сбор в Турции.

    На просмотр взят 22-летний защитник «КАМАЗа» Валентин Пальцев.

    В состав также включен 30-летний швейцарец Дарко Йевтич, который в июле 2022 года получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче с «Динамо» и с тех пор не выходил на поле.

    • Первый сбор «Рубина» продлится до 26 января. За это время казанцы сыграют два контрольных матча: с сербским «Напредаком» 22 января и «Славией» из Болгарии 26 января.
    • Пальцев в этом сезоне провел за «КАМАЗ» 20 матчей, забил 3 гола.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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