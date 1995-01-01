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    Форвард «СКА-Хабаровска» Брагин извинился перед Йевтичем за нанесенную травму

    Пресс-служба «СКА-Хабаровска» выложила видеообращение нападающего команды Владислава Брагина, адресованное полузащитнику «Рубина» Дарко Йевтичу.

    «Я бы хотел принести искренние извинения Дарко Иевтичу за тот эпизод в матче, в котором он получил тяжелую травму. Это произошло совершенно случайно, это футбол, думаю, от этого никто не застрахован. Любое столкновение в матче может к этому привести. Я лично написал Дарко, попросил у него извинения, на что он мне ответил «спасибо», – сказал Брагин.

    • Йевтич получил удар локтем в голову.
    • Футболист потерял сознание после столкновения с Брагиным и был заменен.
    • У швейцарца диагностированы тяжелое сотрясение мозга и перелом кости носа.

    Слуцкий – об эпизоде с Йевтичем: «Наверное, нужно умереть на поле, чтобы соперника удалили»

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    Источник: Официальный твиттер «СКА-Хабаровска»

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