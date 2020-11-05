Форвард «СКА-Хабаровска» Брагин извинился перед Йевтичем за нанесенную травму

Пресс-служба «СКА-Хабаровска» выложила видеообращение нападающего команды Владислава Брагина, адресованное полузащитнику «Рубина» Дарко Йевтичу.

«Я бы хотел принести искренние извинения Дарко Иевтичу за тот эпизод в матче, в котором он получил тяжелую травму. Это произошло совершенно случайно, это футбол, думаю, от этого никто не застрахован. Любое столкновение в матче может к этому привести. Я лично написал Дарко, попросил у него извинения, на что он мне ответил «спасибо», – сказал Брагин.

Йевтич получил удар локтем в голову.

Футболист потерял сознание после столкновения с Брагиным и был заменен.

У швейцарца диагностированы тяжелое сотрясение мозга и перелом кости носа.

Слуцкий – об эпизоде с Йевтичем: «Наверное, нужно умереть на поле, чтобы соперника удалили»