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    Журналист Егоров: «Рубин» близок к подписанию полузащитника «Леха» Йевтича

    «Рубин» в скором времени оформит еще один зимний трансфер.

    По информации журналиста Сергея Егорова, новичком казанского клуба станет атакующий полузащитник «Леха» Дарко Йевтич.

    Сообщается, что речь идет о полноценной сделке, условия которой пока не раскрываются. Сегодня 26-летний швейцарец проходит медосмотр для «Рубина».

    Хавбеком также интересовались «Краснодар», «Рома» и «Бирмингем».

    • Йевтич – воспитанник «Базеля».
    • За «Лех» футболист выступал с лета 2014 года.
    • За 5,5 сезонов он провел 192 матча, забил 37 голов и сделал 43 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,25 миллиона евро.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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