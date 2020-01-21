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  • Журналист Егоров: «Рубин» близок к подписанию полузащитника «Леха» Йевтича

Журналист Егоров: «Рубин» близок к подписанию полузащитника «Леха» Йевтича

21 января 2020, 19:33

«Рубин» в скором времени оформит еще один зимний трансфер.

По информации журналиста Сергея Егорова, новичком казанского клуба станет атакующий полузащитник «Леха» Дарко Йевтич.

Сообщается, что речь идет о полноценной сделке, условия которой пока не раскрываются. Сегодня 26-летний швейцарец проходит медосмотр для «Рубина».

Хавбеком также интересовались «Краснодар», «Рома» и «Бирмингем».

  • Йевтич – воспитанник «Базеля».
  • За «Лех» футболист выступал с лета 2014 года.
  • За 5,5 сезонов он провел 192 матча, забил 37 голов и сделал 43 ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,25 миллиона евро.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Рубин Лех Йевтич Дарко
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