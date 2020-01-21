Журналист Егоров: «Рубин» близок к подписанию полузащитника «Леха» Йевтича

«Рубин» в скором времени оформит еще один зимний трансфер.

По информации журналиста Сергея Егорова, новичком казанского клуба станет атакующий полузащитник «Леха» Дарко Йевтич.

Сообщается, что речь идет о полноценной сделке, условия которой пока не раскрываются. Сегодня 26-летний швейцарец проходит медосмотр для «Рубина».

Хавбеком также интересовались «Краснодар», «Рома» и «Бирмингем».