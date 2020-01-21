Журналист Егоров: «Рубин» близок к подписанию полузащитника «Леха» Йевтича

«Рубин» в скором времени оформит еще один зимний трансфер.
По информации журналиста Сергея Егорова, новичком казанского клуба станет атакующий полузащитник «Леха» Дарко Йевтич.
Сообщается, что речь идет о полноценной сделке, условия которой пока не раскрываются. Сегодня 26-летний швейцарец проходит медосмотр для «Рубина».
Хавбеком также интересовались «Краснодар», «Рома» и «Бирмингем».
- Йевтич – воспитанник «Базеля».
- За «Лех» футболист выступал с лета 2014 года.
- За 5,5 сезонов он провел 192 матча, забил 37 голов и сделал 43 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 1,25 миллиона евро.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова