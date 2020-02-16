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  • Гранат, Йевтич, Бакаев, Марков, Плиев не сыграют со «Славией» из-за микротравм

Гранат, Йевтич, Бакаев, Марков, Плиев не сыграют со «Славией» из-за микротравм

16 февраля 2020, 15:42

Пять игроков первой команды «Рубина» не смогли поучаствовать в товарищеском матче против белорусской «Славии». Речь идет о Владимире Гранате, Дарко Йевтиче, Солтмураде Бакаеве, Евгении Маркове и Константине Плиеве.

Как сообщила пресс-служба казанцев, у футболистов микротравмы. «Рубин» вышел на встречу с белорусами в таком составе.

«Рубин»: Ив. Коновалов, Данченко, Сантос, Уремович, Зуев, Данченко, Иг. Коновалов, Макаров, Давиташвили, Кварацхелия, Игнатьев.

  • Матч проходит в турецком Белеке.
  • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
  • Первый соперник казанцев по весенней части РПЛ – «Тамбов».

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Гранат Владимир Марков Евгений Йевтич Дарко Плиев Константин Бакаев Солтмурад
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