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    Гранат, Йевтич, Бакаев, Марков, Плиев не сыграют со «Славией» из-за микротравм

    Пять игроков первой команды «Рубина» не смогли поучаствовать в товарищеском матче против белорусской «Славии». Речь идет о Владимире Гранате, Дарко Йевтиче, Солтмураде Бакаеве, Евгении Маркове и Константине Плиеве.

    Как сообщила пресс-служба казанцев, у футболистов микротравмы. «Рубин» вышел на встречу с белорусами в таком составе.

    «Рубин»: Ив. Коновалов, Данченко, Сантос, Уремович, Зуев, Данченко, Иг. Коновалов, Макаров, Давиташвили, Кварацхелия, Игнатьев.

    • Матч проходит в турецком Белеке.
    • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
    • Первый соперник казанцев по весенней части РПЛ – «Тамбов».

    Источник: твиттер «Рубина»

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