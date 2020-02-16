Гранат, Йевтич, Бакаев, Марков, Плиев не сыграют со «Славией» из-за микротравм

Пять игроков первой команды «Рубина» не смогли поучаствовать в товарищеском матче против белорусской «Славии». Речь идет о Владимире Гранате, Дарко Йевтиче, Солтмураде Бакаеве, Евгении Маркове и Константине Плиеве.

Как сообщила пресс-служба казанцев, у футболистов микротравмы. «Рубин» вышел на встречу с белорусами в таком составе.

«Рубин»: Ив. Коновалов, Данченко, Сантос, Уремович, Зуев, Данченко, Иг. Коновалов, Макаров, Давиташвили, Кварацхелия, Игнатьев.