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    «Рубин» объявил о подписании хавбека «Леха» Йевтича

    Полузащитник «Леха» Дарко Йевтич подписал соглашение с «Рубином».

    Контракт рассчитан на четыре с половиной года.

    • Йевтич – воспитанник «Базеля».
    • За «Лех» футболист выступал с лета 2014 года, провел 192 матча, забил 37 голов и сделал 43 ассиста.
    • Рыночная стоимость 26-летнего игрока – 1,25 миллиона евро.

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +529

      xrrrx 1 час назад

      для такой статистики даже дешего получилось

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