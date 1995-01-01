«Рубин» объявил о подписании хавбека «Леха» Йевтича

для такой статистики даже дешего получилось
Полузащитник «Леха» Дарко Йевтич подписал соглашение с «Рубином».
Контракт рассчитан на четыре с половиной года.
- Йевтич – воспитанник «Базеля».
- За «Лех» футболист выступал с лета 2014 года, провел 192 матча, забил 37 голов и сделал 43 ассиста.
- Рыночная стоимость 26-летнего игрока – 1,25 миллиона евро.
Официально! Дарко Йевтич – в «Рубине» Контракт с 26-летним полузащитником рассчитан на четыре с половиной года.Дарко, добро пожаловать в рубиновую семью! https://t.co/ek9xhjyIvF pic.twitter.com/NgyC9RK30J— «Рубин» Казань (@fcrk) 22 января 2020 г.