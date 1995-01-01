«Рубин» объявил о подписании хавбека «Леха» Йевтича

Полузащитник «Леха» Дарко Йевтич подписал соглашение с «Рубином».

Контракт рассчитан на четыре с половиной года.

Йевтич – воспитанник «Базеля».

За «Лех» футболист выступал с лета 2014 года, провел 192 матча, забил 37 голов и сделал 43 ассиста.

Рыночная стоимость 26-летнего игрока – 1,25 миллиона евро.