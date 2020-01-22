«А вы Месси ждали?» Слуцкий пошутил о трансфере Йевтича

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в инстаграме пообщался с пользователем о переходе в казанский клуб хавбека «Леха» Дарко Йевтича.

«Что за ноунейм?» – написал в комментариях к новости «Рубина» nik_wilde_.

«А вы Месси ждали?» – ответил ему Слуцкий.

Йевтич – воспитанник «Базеля».

За «Лех» футболист выступал с лета 2014 года, провел 192 матча, забил 37 голов и сделал 43 ассиста.

Рыночная стоимость 26-летнего игрока – 1,25 миллиона евро.

«Рубин» объявил о подписании хавбека «Леха» Йевтича