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    «А вы Месси ждали?» Слуцкий пошутил о трансфере Йевтича

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в инстаграме пообщался с пользователем о переходе в казанский клуб хавбека «Леха» Дарко Йевтича.

    «Что за ноунейм?» – написал в комментариях к новости «Рубина» nik_wilde_.

    «А вы Месси ждали?» – ответил ему Слуцкий.

    • Йевтич – воспитанник «Базеля».
    • За «Лех» футболист выступал с лета 2014 года, провел 192 матча, забил 37 голов и сделал 43 ассиста.
    • Рыночная стоимость 26-летнего игрока – 1,25 миллиона евро.

    «Рубин» объявил о подписании хавбека «Леха» Йевтича

    Источник: инстаграм «Рубина»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      wedel 1 минуту назад

      Если делаете cтавки -> infostavka.ru

      0
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      Рейтинг: +233

      RJM555 25 минут назад

      А что все чуть что Месси....

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