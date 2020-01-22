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«А вы Месси ждали?» Слуцкий пошутил о трансфере Йевтича

22 января 2020, 14:38
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в инстаграме пообщался с пользователем о переходе в казанский клуб хавбека «Леха» Дарко Йевтича.

«Что за ноунейм?» – написал в комментариях к новости «Рубина» nik_wilde_.

«А вы Месси ждали?» – ответил ему Слуцкий.

  • Йевтич – воспитанник «Базеля».
  • За «Лех» футболист выступал с лета 2014 года, провел 192 матча, забил 37 голов и сделал 43 ассиста.
  • Рыночная стоимость 26-летнего игрока – 1,25 миллиона евро.

«Рубин» объявил о подписании хавбека «Леха» Йевтича

Источник: инстаграм «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Лех Йевтич Дарко Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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RJM555
1579695073
А что все чуть что Месси....
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