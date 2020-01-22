«А вы Месси ждали?» Слуцкий пошутил о трансфере Йевтича

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в инстаграме пообщался с пользователем о переходе в казанский клуб хавбека «Леха» Дарко Йевтича.
«Что за ноунейм?» – написал в комментариях к новости «Рубина» nik_wilde_.
«А вы Месси ждали?» – ответил ему Слуцкий.
- Йевтич – воспитанник «Базеля».
- За «Лех» футболист выступал с лета 2014 года, провел 192 матча, забил 37 голов и сделал 43 ассиста.
- Рыночная стоимость 26-летнего игрока – 1,25 миллиона евро.
«Рубин» объявил о подписании хавбека «Леха» Йевтича
Источник: инстаграм «Рубина»