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    Дарко Йевтич - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Дарко
    Фамилия Йевтич
    Команда Рубин
    Состав Основной
    Родной город Базель
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 16 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.03.2022 76' -90' Панатинаикос (Афины) 1:1 АЕК (Афины)
    06.03.2022 57' -90' АЕК (Афины) 2:1 Астерас (Триполис)
    81'
    20.02.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    13.02.2022 81' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:0 АЕК (Афины)
    06.02.2022 1' -62' АЕК (Афины) 3:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    30.01.2022 1' -66' АЕК (Афины) 1:2 Волос (Волос)
    23.01.2022 52' -90' Атромитос (Перистери) 0:2 АЕК (Афины)
    16.01.2022 88' -90' АЕК (Афины) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    05.01.2022 71' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 АЕК (Афины)
    20.12.2021 84' -90' АЕК (Афины) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    16.12.2021 83' -90' Ионикос (Никея) 0:1 АЕК (Афины)
    11.12.2021 73' -90' Астерас (Триполис) 0:0 АЕК (Афины)
    05.12.2021 Был в запасе АЕК (Афины) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    27.11.2021 Был в запасе ПАС (Яннина) 1:2 АЕК (Афины)
    21.11.2021 74' -90' АЕК (Афины) 2:3 Олимпиакос (Пирей)
    17.10.2021 1' -35' АЕК (Афины) 3:0 Атромитос (Перистери)
    03.10.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:3 АЕК (Афины)
    26.09.2021 1' -60' ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    22.09.2021 1' -65' АЕК (Афины) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    19.09.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 3:3 АЕК (Афины)
    12.09.2021 68' -90' АЕК (Афины) 3:0 Ионикос (Никея)
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