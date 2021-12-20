Дарко Йевтич - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Йевтич
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Йевтич
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|16
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.03.2022
|76' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|АЕК (Афины)
|06.03.2022
|57' -90'
|АЕК (Афины)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|81'
|20.02.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|13.02.2022
|81' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|АЕК (Афины)
|06.02.2022
|1' -62'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|30.01.2022
|1' -66'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Волос (Волос)
|23.01.2022
|52' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|АЕК (Афины)
|16.01.2022
|88' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|05.01.2022
|71' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|АЕК (Афины)
|20.12.2021
|84' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|16.12.2021
|83' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|АЕК (Афины)
|11.12.2021
|73' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|АЕК (Афины)
|05.12.2021
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|27.11.2021
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|1:2
|АЕК (Афины)
|21.11.2021
|74' -90'
|АЕК (Афины)
|2:3
|Олимпиакос (Пирей)
|17.10.2021
|1' -35'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Атромитос (Перистери)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:3
|АЕК (Афины)
|26.09.2021
|1' -60'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|22.09.2021
|1' -65'
|АЕК (Афины)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|19.09.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|3:3
|АЕК (Афины)
|12.09.2021
|68' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Ионикос (Никея)