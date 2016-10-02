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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Рубин
Краснодар - Рубин: обзор матча 02 октября 2016
Краснодар
02.10.2016, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
45+1'
Ари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Рубин
89'
Желтая карточка
М. Канунников
Замена
Д. Торбинский
️️️️
С. Петров
85'
84'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
А. Сонг
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Ари
76'
74'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Саму
60'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Г. Карадениз
ГОЛ! 1:0!
Ари
45'
+1
39'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
Желтая карточка
Ари
37'
36'
Желтая карточка
К. Самбрано
Желтая карточка
Ш. Каборе
28'
Замена
А. Енджейчик
️️️️
В. Калешин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Саму
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
2
Марат Измайлов
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
4-1-4-1
33
Крицюк
17
Калешин
4
Гранквист
5
Налдо
98
Петров
77
Каборе
22
Жоаозиньо
8
Куасси
18
Газинский
92
Подберезкин
39
Ари
4-4-1-1
1
Рыжиков
26
Бауэр
3
Самбрано
90
Бурлак
3
Набиуллин
21
Оздоев
14
Саму
8
Сонг
61
Карадениз
31
Ткачук
99
Канунников
17
Калешин
55
Енджейчик
55
Енджейчик
17
Калешин
98
Петров
6
Торбинский
6
Торбинский
98
Петров
39
Ари
30
Окриашвили
30
Окриашвили
39
Ари
14
Саму
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
14
Саму
8
Сонг
6
М'Вила
6
М'Вила
8
Сонг
61
Карадениз
17
Лестьенн
17
Лестьенн
61
Карадениз
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Рикардо Лаборде
ПП
2
Марат Измайлов
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Рикардо Лаборде
ПП
2
Марат Измайлов
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Краснодар - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Ринат Деушев (Москва)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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