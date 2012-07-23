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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Рубин
Краснодар - Рубин: обзор матча 23 июля 2012
Краснодар
23.07.2012, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
41'
Ю. Мовсисян
61'
Ю. Мовсисян (П)
65'
Б. Натхо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Рубин
Желтая карточка
Н. Ревишвили
88'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
В. Игнатьев
83'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
М. Абреу
71'
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Натхо
63'
Замена
А. Касаев
️️️️
Г. Карадениз
Замена
А. Ерохин
️️️️
В. Коман
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ю. Мовсисян
61'
46'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
В. Дядюн
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мовсисян
41'
39'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
78
Владимир Коман
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
72
Павел Голышев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
20
Алексей Еременко
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
3-3-3-1
77
Ревишвили
20
Игнатьев
22
Враньеш
25
Амисулашвили
55
Нахушев
18
Дринчич
8
Смольников
22
Жоаозиньо
26
Абреу
78
Коман
14
Мовсисян
4-4-2
1
Арлаускис
23
Кузьмин
44
Навас
76
Шаронов
5
Маркано
61
Карадениз
10
Натхо
7
Рязанцев
26
Еременко
10
Давыдов
17
Дядюн
26
Абреу
19
Ламбарский
19
Ламбарский
26
Абреу
78
Коман
21
Ерохин
21
Ерохин
78
Коман
20
Игнатьев
14
Аппаев
14
Аппаев
20
Игнатьев
61
Карадениз
11
Касаев
11
Касаев
61
Карадениз
17
Дядюн
16
Вальдес
16
Вальдес
17
Дядюн
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Краснодар - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:10 (прямая)
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