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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Рубин
Краснодар - Рубин: обзор матча 10 сентября 2011
Краснодар
10.09.2011, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Рубин
8'
Ю. Мовсисян (П)
61'
А. Амисулашвили
90+3'
Жоаозиньо
85'
Б. Натхо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Рубин
ГОЛ! 3:1!
Жоаозиньо
Пас отдал
С. Гогниев
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Натхо
Желтая карточка
О. Враньеш
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Е. Шипицин
Травма
Жоаозиньо
Замена
Г. Карадениз
️️️️
А. Рязанцев
Замена
А. Кульчий
️️️️
А. Ерохин
ГОЛ! 2:0!
А. Амисулашвили
Пас отдал
Н. Дринчич
Желтая карточка
П. Немов
Замена
В. Дядюн
️️️️
О. Мартинс
Замена
П. Немов
️️️️
Р. Шаронов
Желтая карточка
Н. Дринчич
Травма
Р. Шаронов
Желтая карточка
Н. Вальдес
16'
Желтая карточка
Б. Натхо
Желтая карточка
А. Михеев
10'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Мовсисян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
90
Андрей Михеев
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ПЗ
26
Роман Еременко
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
5
Петр Немов
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-4-1-1
1
Городов
33
Анджелкович
25
Амисулашвили
4
Тубич
22
Враньеш
22
Жоаозиньо
18
Дринчич
25
Шипицин
90
Михеев
21
Ерохин
14
Мовсисян
4-4-2
1
Рыжиков
16
Боккетти
76
Шаронов
44
Навас
17
Калешин
10
Натхо
16
Нобоа
7
Рязанцев
26
Еременко
9
Мартинс
16
Вальдес
25
Шипицин
30
Кудряшов
30
Кудряшов
25
Шипицин
21
Ерохин
24
Кульчий
24
Кульчий
21
Ерохин
14
Мовсисян
2
Гогниев
2
Гогниев
14
Мовсисян
7
Рязанцев
61
Карадениз
61
Карадениз
7
Рязанцев
76
Шаронов
5
Немов
5
Немов
76
Шаронов
9
Мартинс
17
Дядюн
17
Дядюн
9
Мартинс
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
59
Максим Ермаков
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
36
Олег Самсонов
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
59
Максим Ермаков
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
36
Олег Самсонов
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Краснодар - Рубин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Виталий Данченко (Уфа)
Резервный судья:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:40 (прямая)
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