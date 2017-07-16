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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Краснодар
Рубин - Краснодар: обзор матча 16 июля 2017
Рубин
16.07.2017, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
72'
М. Лестьенн
17'
Р. Лаборде
33'
Р. Лаборде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Краснодар
90'
+2
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Р. Лаборде
Желтая карточка
М. Оздоев
86'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
84'
77'
Желтая карточка
К. Рамирес
74'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Ю. Газинский
Замена
Жонатас
️️️️
М. Канунников
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Лестьенн
Пас отдал
М. Оздоев
72'
Замена
С. Азмун
️️️️
Г. Карадениз
62'
61'
Замена
В. Классон
️️️️
М. Перейра
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Р. Рочина
46'
Желтая карточка
В. Гранат
45'
+1
33'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лаборде
Пас отдал
А. Мартынович
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лаборде
Пас отдал
М. Перейра
12'
Желтая карточка
А. Гранквист
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
16
Денис Адамов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Илья Жигулев
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-2-2-1-1
1
Рыжиков
30
Кудряшов
13
Гранат
90
Бурлак
23
Кузьмин
88
Камболов
6
М'Вила
61
Карадениз
21
Оздоев
16
Рочина
99
Канунников
3-2-4-1
88
Синицын
49
Шишкин
4
Гранквист
14
Мартынович
98
Петров
2
Рамирес
21
Лаборде
92
Подберезкин
18
Газинский
10
Перейра
94
Вандерсон
16
Рочина
17
Лестьенн
17
Лестьенн
16
Рочина
61
Карадениз
20
Азмун
20
Азмун
61
Карадениз
99
Канунников
9
Жонатас
9
Жонатас
99
Канунников
18
Газинский
10
Жигулев
10
Жигулев
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
7
Классон
10
Перейра
21
Лаборде
93
Сулейманов
93
Сулейманов
21
Лаборде
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
39
Матвей Сафонов
ВР
16
Денис Адамов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
16
Денис Адамов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Рубин - Краснодар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Резервный судья:
Сергей Куликов (Саранск)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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