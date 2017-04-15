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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Краснодар
Рубин - Краснодар: обзор матча 15 апреля 2017
Рубин
15.04.2017, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
57'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Краснодар
77'
Замена
А. Синицын
️️️️
С. Крицюк
76'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
П. Мамаев
Замена
Г. Карадениз
️️️️
М. Лестьенн
76'
Замена
Р. Камболов
️️️️
Я. М'Вила
67'
Замена
М. Цакташ
️️️️
Д. Ткачук
67'
62'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
С. Санчес
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Гранквист
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Налдо
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
90
Бурлак
20
Санчес
26
Бауэр
6
М'Вила
97
Ахметов
8
Сонг
31
Ткачук
17
Лестьенн
9
Жонатас
4-1-3-1-1
33
Крицюк
98
Петров
4
Гранквист
14
Мартынович
2
Рамирес
77
Каборе
18
Газинский
10
Перейра
10
Мамаев
7
Классон
90
Смолов
17
Лестьенн
61
Карадениз
61
Карадениз
17
Лестьенн
6
М'Вила
88
Камболов
88
Камболов
6
М'Вила
31
Ткачук
10
Цакташ
10
Цакташ
31
Ткачук
33
Крицюк
88
Синицын
88
Синицын
33
Крицюк
10
Перейра
49
Шишкин
49
Шишкин
10
Перейра
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
21
Георгий Махатадзе
ЦП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Налдо
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Налдо
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Рубин - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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