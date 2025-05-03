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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Рубин
Краснодар - Рубин: обзор матча 03 мая 2025
Краснодар
03.05.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
5'
Э. Сперцян (П)
40'
В. Тормена
83'
И. Рожков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Рубин
Замена
Д. Козлов
️️️️
Э. Сперцян
90'
+6
Желтая карточка
Д. Кордоба
90'
+4
Желтая карточка
К. Ленини
90'
+1
Замена
О. Олусегун
️️️️
Ж. Батчи
86'
83'
ГОЛ! 2:1!
И. Рожков
Пас отдал
Д. Кабутов
75'
Замена
О. Иванов
️️️️
В. Вада
75'
Замена
И. Рожков
️️️️
Р. Безруков
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
В. Са
71'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
А. Черников
46'
ГОЛ! 2:0!
В. Тормена
Пас отдал
Э. Сперцян
40'
Желтая карточка
В. Тормена
14'
Желтая карточка
А. Черников
6'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Сперцян
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
37
Егор Постриган
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
31
Кайо
3
Тормена
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-2-2-2
38
Ставер
70
Кабутов
5
Вуячич
27
Грицаенко
2
Тесленко
6
Иву
22
Ходжа
23
Вада
23
Безруков
99
Шабанхаджай
19
Даку
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
27
Са
99
Кобнан
99
Кобнан
27
Са
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
23
Безруков
71
Рожков
71
Рожков
23
Безруков
23
Вада
19
Иванов
19
Иванов
23
Вада
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
37
Егор Постриган
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
37
Егор Постриган
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Краснодар - Рубин
4
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
22
18
Офсайды
1
1
Количество передач
293
343
Сейвы
1
0
Точность передач %
73
69
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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