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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Краснодар
Рубин - Краснодар: обзор матча 09 апреля 2022
Рубин
09.04.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
85'
С. Волков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Краснодар
85'
ГОЛ! 0:1!
С. Волков
63'
Замена
С. Волков
️️️️
И. Манелов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-1-3-2
99
Дюпин
71
Самошников
2
Тесленко
3
Тальби
31
Зотов
38
Мусаев
17
Зуев
18
Кучаев
17
Бакаев
99
Лисакович
11
Ломовицкий
4-1-2-1-2
1
Агкацев
98
Петров
14
Мартынович
4
Бородин
44
Исаенко
23
Якимов
15
Мацукатов
18
Газинский
2
Манелов
20
Окоронкво
6
Олусегун
2
Манелов
82
Волков
82
Волков
2
Манелов
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
47
Иван Савицкий
ЛЗ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Рубин - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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