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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Рубин
Краснодар - Рубин: обзор матча 29 сентября 2013
Краснодар
29.09.2013, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
3'
М. Перейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Рубин
Желтая карточка
Ари
84'
Замена
Ари
️️️️
Вандерсон
83'
Замена
Исаэль
️️️️
М. Перейра
77'
75'
Замена
А. Прудников
️️️️
В. Кулик
Желтая карточка
М. Перейра
72'
63'
Замена
Р. Еременко
️️️️
М. Вакасо
46'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
С. Кисляк
45'
Желтая карточка
С. Кисляк
Желтая карточка
М. Абреу
36'
Замена
Н. Тубич
️️️️
П. Мамаев
35'
Красная карточка
А. Гранквист
29'
Желтая карточка
Ю. Газинский
13'
9'
Травма
М. Вакасо
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
26
Марсио Абреу
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
22
Жоаозиньо
АП
10
Маурисио Перейра
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
22
Мубарак Вакасо
АП
61
Гекдениз Карадениз
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Исаэль
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
4-4-1-1
1
Фильцов
17
Калешин
4
Гранквист
14
Мартынович
55
Енджейчик
26
Абреу
10
Мамаев
18
Газинский
10
Перейра
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
3-2-2-2-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
44
Навас
6
М'Вила
15
Кисляк
10
Натхо
55
Кулик
22
Вакасо
61
Карадениз
23
Мухаметшин
10
Мамаев
4
Тубич
4
Тубич
10
Мамаев
10
Перейра
88
Исаэль
88
Исаэль
10
Перейра
14
Вандерсон
39
Ари
39
Ари
14
Вандерсон
15
Кисляк
6
Торбинский
6
Торбинский
15
Кисляк
22
Вакасо
26
Еременко
26
Еременко
22
Вакасо
55
Кулик
89
Прудников
89
Прудников
55
Кулик
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Краснодар - Рубин
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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