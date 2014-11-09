Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Рубин
Краснодар - Рубин: обзор матча 09 ноября 2014
Краснодар
09.11.2014, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
8'
С. Петров
73'
Р. Лаборде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Рубин
Желтая карточка
Ари
88'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лаборде
Пас отдал
Ари
73'
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
Ю. Газинский
67'
Травма
Ю. Газинский
65'
63'
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Оздоев
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
61'
60'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Э. Набиуллин
50'
Желтая карточка
Благо
Замена
Ари
️️️️
М. Перейра
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Петров
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
40
Благо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
76
Александр Агеев
АП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-1-4-1
31
Дикань
55
Енджейчик
14
Мартынович
4
Гранквист
98
Петров
10
Перейра
22
Жоаозиньо
10
Ахмедов
18
Газинский
2
Измайлов
14
Вандерсон
4-4-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
88
Камболов
3
Набиуллин
22
Эдуардо
40
Благо
21
Оздоев
61
Карадениз
97
Портнягин
99
Канунников
18
Газинский
20
Аджинджал
20
Аджинджал
18
Газинский
14
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
14
Вандерсон
10
Перейра
39
Ари
39
Ари
10
Перейра
21
Оздоев
20
Азмун
20
Азмун
21
Оздоев
3
Набиуллин
17
Дядюн
17
Дядюн
3
Набиуллин
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
77
Максим Старков
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
76
Александр Агеев
АП
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
77
Максим Старков
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
76
Александр Агеев
АП
88
Андрей Синицын
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Краснодар - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Краснодар
Рубин
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
14 ноября
3
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
13
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
14 ноября
14
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
13 ноября
24
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
14 ноября
3
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
14 ноября
14
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
13 ноября
24
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
13 ноября
3
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
13
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+