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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Краснодар
Рубин - Краснодар: обзор матча 08 мая 2011
Рубин
08.05.2011, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
36'
Г. Карадениз
69'
Г. Карадениз
10'
Р. Шаронов (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Краснодар
Желтая карточка
Р. Шаронов
Замена
П. Немов
️️️️
Г. Карадениз
Замена
П. Быстров
️️️️
А. Рязанцев
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Жоаозиньо
Желтая карточка
А. Рязанцев
Желтая карточка
Н. Дринчич
ГОЛ! 2:1!
Г. Карадениз
Пенальти не реализован!
К. Нобоа
Замена
И. Пикущак
️️️️
С. Гогниев
Замена
А. Касаев
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
Е. Шипицин
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Кульчий
ГОЛ! 1:1!
Г. Карадениз
Пас отдал
И. Лебеденко
Пенальти не реализован!
К. Нобоа
12'
11'
Желтая карточка
Н. Тубич
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Шаронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
22
Огнен Враньеш
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-3-1-2
1
Арлаускис
14
Ансальди
76
Шаронов
44
Навас
23
Кузьмин
7
Рязанцев
16
Нобоа
10
Натхо
61
Карадениз
13
Медведев
10
Лебеденко
3-2-4-1
1
Городов
33
Анджелкович
4
Тубич
14
Мартынович
25
Шипицин
22
Враньеш
50
Татарчук
18
Дринчич
24
Кульчий
22
Жоаозиньо
2
Гогниев
10
Лебеденко
11
Касаев
11
Касаев
10
Лебеденко
61
Карадениз
5
Немов
5
Немов
61
Карадениз
7
Рязанцев
0
Быстров
0
Быстров
7
Рязанцев
24
Кульчий
21
Ерохин
21
Ерохин
24
Кульчий
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
14
Мовсисян
22
Жоаозиньо
2
Гогниев
10
Пикущак
10
Пикущак
2
Гогниев
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Остались в запасе
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Рубин - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
П. Кулалаев (Волжский)
Делегат:
А. Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 18:15 (прямая)
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