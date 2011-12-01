Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игорь Усминский

    Вратарь
    Имя Игорь
    Отчество Владимирович
    Фамилия Усминский
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Грозный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 апреля 1977 (45 лет)
    Рост 187
    Вес 78
    • Читайте нас: 
    11