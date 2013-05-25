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Игорь Усминский
Статистика
Игорь Усминский - статистика
Завершил карьеру
23 апреля 1977 (49), Грозный
#1 | Вратарь
187 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1999
Чемпионат России 1998
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат (мол)
4
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
5 : 0
25.05.2013
Кр. Советов (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
11.05.2013
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
ЦСКА (мол)
3 : 2
03.05.2013
Ахмат (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
05.04.2013
Ахмат (мол)
1' - 46'
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