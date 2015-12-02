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    Петр Быстров

    Имя Петр
    Отчество Александрович
    Фамилия Быстров
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Нижний Новгород
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июля 1979 (43 года)
    Рост 180
    Вес 78
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